Šefčovič sa počas samitu G7 stretne s Greerom

Brusel 16. júna (TASR) - Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič sa stretne s americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom počas samitu skupiny G7 (siedmich najbohatších ekonomík sveta), ktorý sa začína v pondelok v Kanade. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený so situáciou.



Obaja predstavitelia budú diskutovať o aktuálnom stave obchodných rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi. Ich cieľom je vyhnúť sa masívnemu skokovému nárastu ciel pred termínom, ktorý americký prezident Donald Trump stanovil na 9. júla.



Transatlantickí spojenci sa ponáhľajú dosiahnuť dohodu do 9. júla, keď USA plánujú zaviesť na takmer celý export z EÚ clo vo výške 50 %. To pravdepodobne vyvolá odvetné opatrenia. EÚ odhaduje, že clá, ktoré už Trump zaviedol, pokrývajú približne 70 % jej vývozu do USA.



EÚ považuje dosiahnutie dohody o princípoch do 9. júla za najlepší možný scenár, ktorý by umožnil ďalšie rozhovory o doladení detailov, uviedla agentúra Bloomberg.



Obe strany teraz vedú hĺbkové diskusie o kritických sektoroch, ako sú oceľ a hliník, automobily, farmaceutický priemysel, polovodiče a civilné lietadlá, a o colných a netarifných prekážkach.



Rozhovory prebiehajú v pozitívnom prostredí, ale sú ťažké, uviedla agentúra Bloomberg. EÚ je presvedčená, že USA sa snažia o jednostranné ústupky a akákoľvek dohoda bude pravdepodobne asymetrická v prospech Washingtonu.