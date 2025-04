Šefčovič sa pokúsi presvedčiť amerických partnerov, aby nezaviedli clá

Brusel 3. apríla (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič sa v piatok (4. 4.) telefonicky spojí so svojimi americkými rezortnými kolegami, aby sa opätovne pokúsil o dialóg s americkou administratívou v snahe vymaniť EÚ spod nového colného režimu prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



„Neoprávnené tarify sa nevyhnutne vypomstia,“ uviedol Šefčovič vo štvrtok na sociálnej sieti X. Vo svojom stanovisku spresnil, že EÚ bude konať pokojne, starostlivo rozfázovaným a jednotným spôsobom.



"Počas toho ako prispôsobujeme našu odpoveď, poskytneme dostatočný čas na rozhovory. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť férovú dohodu, nebudeme sa nečinne prizerať,“ vysvetlil Šefčovič postoj exekutívy EÚ voči novým americkým clám vo výške 20 % na všetky tovary z Európy a 25 % na automobily dovážané do Spojených štátov z EÚ.



Slovenský eurokomisár sa už dvakrát stretol s najvyššími predstaviteľmi americkej administratívy zodpovednými za obchodné záležitosti, vo februári a aj konci marca. Na oboch stretnutiach sa svojich partnerov pokúšal presvedčiť o tom, že clá na automobily treba skôr navzájom znižovať, spoločne konať v oblasti certifikácie a pomôcť tak výrobcom áut na oboch stranách Atlantiku a upozorňoval, že nové clá môžu poškodiť po desaťročia budované obchodné dodávateľské reťazce a dôveru obchodníkov a investorov.



Na snahu do poslednej chvíle rokovať s Američanmi a predísť vzájomného zavádzaniu vyšších ciel vo štvrtok ráno upozornila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, pričom tieto ústretové snahy slovne podporil aj predseda Európskej rady António Costa.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)