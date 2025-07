Šefčovič sa v stredu stretne s americkým ministrom obchodu

Brusel 23. júla (TASR) - Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič, najvyšší obchodný vyjednávač Európskej únie (EÚ), sa má v stredu stretnúť s americkým ministrom obchodu Howardom Lutnickom. EÚ sa medzitým pripravuje na zavedenie odvetných ciel v hodnote 93 miliárd eur, ak rokovania s USA o obchode zlyhajú. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Prezident USA Donald Trump pohrozil clom vo výške 30 % na európsky tovar, ak obe strany nedosiahnu dohodu o clách do 1. augusta. „EÚ sa primárne zameriava na dosiahnutie dohody na rokovaniach s USA,“ povedal hovorca Európskej komisie pre obchod Olof Gill. „Prebiehajú intenzívne kontakty na technickej a politickej úrovni,“ dodal.



Šefčovič sa v stredu popoludní stretne s Lutnickom, tesne predtým, ako Komisia poskytne členským štátom EÚ aktuálne informácie o priebehu rokovaní s USA, uviedol Gill. „Hoci našou prioritou sú rokovania, súbežne pokračujeme v príprave na všetky výsledky vrátane potenciálnych protiopatrení,“ dodal s tým, že účinnosť nadobudnú 7. augusta, ak nedôjde k dohode.



Stredajšie rokovania nasledujú po minulotýždňovej ceste Šefčoviča do Washingtonu, kde sa stretol s Lutnickom, ako aj s americkým obchodným zástupcom Jamiesonom Greerom a Kevinom Hassettom, riaditeľom Národnej hospodárskej rady.



EÚ sa snaží riešiť obchodné napätie so Spojenými štátmi prostredníctvom rokovaní, ale zároveň pracuje na plánoch odvetných opatrení.



Členské štáty podporili Komisiu pri presadzovaní dohody predtým, ako prijme protiopatrenia, kľúčové mocnosti Francúzsko a Nemecko však v ostatnom čase sprísnili svoj tón a vyzvali na ráznu reakciu v prípade, že rokovania zlyhajú.



EÚ pripravila dva súbory odvetných ciel na americký tovar. Jeden, ktorý bol predložený tento mesiac a ktorý sa zameriava na dovoz amerických produktov v hodnote 72 miliárd eur, a druhý v hodnote 21 miliárd eur, ktorý už bol schválený v reakcii na Trumpove clá na oceľ a hliník.



Gill uviedol, že tieto zoznamy sa teraz zlúčia do jedného, ktorý by mal v prípade sklamania z rokovaní nadobudnúť účinnosť od 7. augusta. Kombinovaný zoznam bude predložený členským štátom EÚ na schválenie.



Európski diplomati minulý týždeň uviedli, že Komisia pripravuje tiež zoznam navrhovaných obmedzení pre americké spoločnosti poskytujúce služby vrátane technologických a finančných služieb pre prípad, že by sa Bruselu nepodarilo dosiahnuť dohodu s Washingtonom.