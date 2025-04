Šefčovič: SR ako člen EÚ hrá vyrovnanú partiu s veľkými hráčmi sveta

Brusel 30. apríla (TASR) - Vstup Slovenska do Európskej únie bol jedným z najdôležitejších historických míľnikov pre Slovenskú republiku a je výhodou, že Slovensko je členom EÚ v dobe, keď Únia v oblasti obchodu a ekonomiky hrá vyrovnanú partiu s tými najväčšími hráčmi na globálnom poli. Uviedol to v stredu eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť, medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť Maroš Šefčovič, informuje spravodajca TASR.



Priznal, že si v dobách pred príchodom demokracie nevedel predstaviť, že „budeme chodiť bez hraničných kontrol po celej Európskej únii a že budeme patriť k najsilnejšiemu obchodnému a politickému bloku na svete“.



„Dnes aj z pozície portfólia medzinárodného obchodu vidím, ako dôležité je patriť k silnému mužstvu. Ako je jednoduché tlačiť do kúta menšie krajiny a ako sa častokrát musíme vyrovnať s nepredvídateľným vývojom, kde si silnejšie krajiny dokážu dôraznejšie presadzovať svoje záujmy,“ opísal situáciu vo svojom videopríhovore k príležitosti 21. výročia vstupu Slovenskej republiky do EÚ, ktoré si občania SR pripomenú 1. mája.



V tejto súvislosti vyjadril presvedčenie, že pre Slovensko „je absolútne životne dôležité byť súčasťou Európskej únie“.



„Máme možnosť hrať vyrovnanú partiu s tými najväčšími hráčmi na globálnom poli. Myslím si, že práve v obchodných záležitostiach a záležitostiach ekonomickej bezpečnosti bude toto zohrávať v týchto dňoch a v týchto rokoch mimoriadne dôležitú úlohu,“ vysvetlil Šefčovič, ktorý v posledných týždňoch v mene exekutívy EÚ vedie rokovania s administratívou USA o colnej a obchodnej politike a tiež dôležité rokovania o utužovaní obchodných vzťahov medzi EÚ a Indiou, krajinami ASEAN, blokom Mercosur, Mexikom či štátmi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC).