Šefčovič: SR nesmie podceniť financovanie pre spravodlivú tranzíciu

Brusel 21. januára (TASR) - Všetky zodpovedné štátne zložky, ale aj priemysel, podnikatelia a vedecká obec sa musia dobre pripraviť na financie, ktoré by Slovensko mohlo čerpať cez takzvaný Fond pre spravodlivú tranzíciu (JTF). Uviedol to podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič na okraj utorňajšieho zasadnutia ministrov financií EÚ (Ecofin) v Bruseli.



Mechanizmus známy pod skratkou JTF je súčasťou Európskej zelenej dohody, o ktorej v utorok debatovali ministri financií EÚ z pohľadu financovania ambicióznych ekologických cieľov.



Šefčovič spresnil, že Slovensko by prostredníctvom JTF malo získať konkrétny príspevok vo výške 162,4 milióna eur. Podľa jeho slov ide o zdroje, ktoré by mali byť nasmerované do regiónov, ktoré budú prechádzať tou najdramatickejšou transformáciou. Najviac sa v tejto súvislosti spomínajú projekty, ktoré už EÚ podporuje v baníckej oblasti na hornej Nitre.



Slovenský eurokomisár zdôraznil, že uvedená suma pôjde nad rámec zdrojov, ktoré už Európska komisia predstavila pre budúce sedemročné rozpočtové obdobie EÚ (2021-2027).



Šefčovič pripomenul, že Únia chce v nasledujúcom desaťročí venovať na projekty zelenej transformácie európskeho hospodárstva až "tisíc miliárd" eur a vyzval všetky zodpovedné zložky slovenskej spoločnosti, aby túto skutočnosť nepodcenili.



"Je potrebné, aby sa všetci na Slovensku, vláda, vyššie územné celky, primátori, ale takisto aj podnikatelia, vedci a výskumníci zamerali na to, aby sme predložili čo najviac kvalitných programov. Aby sme toto financovanie získali a aby čo najviac prostriedkov určených na zelenú transformáciu skutočne na Slovensko prišlo," zdôraznil.



Podpredseda EK priznal, že najviac sa v tejto súvislosti hovorí o hornej Nitre, sám k tomu v minulých rokoch prispel aktivitami v rámci agendy energetickej únie, ako však dodal, zdroje cez JTF by mohli pomôcť aj projektom v oblasti železničnej infraštruktúry, oceliarstve a hlinikárstve. A tiež pri renovácii starých budov, ktoré na Slovensku, podobne ako aj inde v Európe, "požierajú" až 40 percent energie a tým pádom sú tiež zodpovedné za tvorbu uhlíkových emisií.



"Toto sú projekty, na ktoré môžu byť nasmerované finančné prostriedky. Problémom Slovenska však často býva, že aj keď tie prostriedky máme, nie vždy vieme dostatočne rýchlo a kvalitne predložiť projekty, ktoré by mohli byť z týchto prostriedkov financované," opísal situáciu. A dodal, že ide o veľkú výzvu do budúcnosti, lebo transformácia hospodárstva a spoločnosti bude postupovať nezadržateľne a uspejú v nej najmä tí, ktorí sa dokážu čo najlepšie pripraviť a predložia také transformačné projekty, ktoré pomôžu modernizácii ekonomiky a aj ľuďom žijúcim v "energeticky náročných" regiónoch.



