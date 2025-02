Šefčovič: Súčasné obchodné vzťahy sú prospešné pre EÚ aj pre USA

Brusel/Washington 19. februára (TASR) - Americko-európske obchodné vzťahy sú prospešné pre EÚ aj pre USA. Uviedol to v stredu vo Washingtone eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič na podujatí American Enterprise Institute na tému "Spolupráca medzi EÚ a USA v oblasti obchodu a hospodárskej bezpečnosti", informuje spravodajca TASR.



Šefčovič v stredu navštívil Americkú obchodnú komoru a čakajú ho pracovné rokovania s ministrom pre obchod Howardom Lutnickom, hlavným americkým vyjednávačom pre obchod Jamiesonom Greerom, šéfom Národnej ekonomickej rady Kevinom Hassetom a viacerými senátormi.



Na úvod prejavu priznal, že do Spojených štátov zavítal, aby sa venoval návrhu administratívy USA uvaliť clá na vývoz tovarov z EÚ, čo podľa neho vyvolalo obavy o stav transatlantického partnerstva.



Zdôraznil, že EÚ "vie niečo o obchode", lebo je najväčším obchodným blokom na svete s obchodnými dohodami so 76 krajinami a je hlavným obchodným partnerom pre 72 krajín, čo predstavuje 38 % svetového HDP.



Dodal, že Únia je najdôležitejším obchodným partnerom USA, keď za posledné desaťročie bilaterálny obchod s tovarom a službami sa zdvojnásobil a v roku 2023 prekonal 1,7 bilióna USD.



"Ekonomické vzťahy EÚ - USA sú najväčšie na svete. Spolu predstavujeme takmer 30 % svetového obchodu s dennými výmenami v hodnote viac ako 4,5 miliardy USD," vyhlásil a dodal, že na tom nie je nič "nespravodlivé".



Američanom pripomenul, že firmy Boeing a Airbus vyrábajú lietadlá v USA, že americké tanky a obrnené bojové vozidlá využívajú technológie EÚ a výroba polovodičov v USA závisí od litografických strojov z Únie a že aj americká mincovňa na tlač amerických dolárov používa európske tlačiarenské stroje.



Spresnil, že EÚ je obrovským trhom pre americké výrobky, keď až 50 % dovozu LNG pochádza z USA - pre Američanov Európa znamená najväčší vývozný trh pre LNG, okolo 60 %, čo je dvojnásobok vývozu do Ázie.



Prezident USA Donald Trump kritizuje, že USA majú s EÚ veľký obchodný deficit. Šefčovič poukázal na to, že pre Úniu prebytok predstavuje len 3 % celkového bilaterálneho obchodu – 50 miliárd z 1,7 bilióna USD. Američania majú veľký obchodný prebytok v oblasti služieb - od finančných služieb až po streamovacie platformy, sociálne médiá či služby pri autách Tesla.



"Deficity tovarov a služieb sa tak takmer vyrovnávajú. To odráža prirodzenú štruktúru našich ekonomík, poháňanú preferenciami európskych a amerických spotrebiteľov. (...) O tom je dobre fungujúci medzinárodný obchod, z čoho majú úžitok obe strany. Nikto neprehráva, obaja získavame," skonštatoval Šefčovič.



Uviedol, že priame zahraničné investície EÚ v USA dosahujú celkovo 2,8 bilióna USD, čo je desaťkrát viac ako investície EÚ v Indii a Číne dohromady, pričom zamestnávajú 3,5 milióna Američanov a znamenajú odvod daní do rozpočtu USA.