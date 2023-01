Šefčovič: Švédske náleziská potvrdzujú volanie po renesancii baníctva

Kiruna/Brusel 16. januára (TASR) - Nálezy zo severu Švédska dokazujú, že EÚ musí dať šancu modernému baníctvu, lebo bez toho sa v budúcnosti nezaobíde. Vo švédskej Kirune to v rozhovore pre TASR uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.



V Kirune, 200 kilometrov za polárnym kruhom, členovia eurokomisie koncom minulého týždňa rokovali s ministrami švédskej vlády o prioritách európskej politiky v prvom polroku 2023, ktoré bude presadzovať švédske predsedníctvo v Rade EÚ.



Šefčovič ocenil, že Švédi pozvali členov eurokomisie za polárny kruh, kde funguje jedna z najväčších baní na železnú rudu na svete. Podľa jeho slov spoločnosť LKAB prevádzkuje vôbec najmodernejšiu baňu na svete, s využívaním dronov, robotov a automatizovaných súprav bez ľudskej sily.



"Dokážu vyprodukovať kritické suroviny s nízkou uhlíkovou stopou. Eurokomisári mohli vidieť zelené oceliarske výrobky, vyrobené bez uhlíkovej stopy," opísal.



Šefčovič, ktorý v EK má na starosti Európsku alianciu pre batérie, pozná nielen potenciál firmy LKAB, ale aj spoločnosť Northvolt, rovnako zo severu Švédska, ktorá je vlajkovou loďou európskeho batériového priemyslu. Spresnil, že EK v roku 2017 pomáhala túto firnu naštartovať a že teraz má zákazky vo výške 30 miliárd eur len v Európe.



Banská činnosť v okolí Kiruny sa cez investície ďalších firiem rozšíri aj o ťažbu medi a grafitu, nedostatkových a cenných surovín pre priemysel budúcnosti. Okrem toho firma LKAB minulý týždeň vo štvrtok (12. 1.) potvrdila nové náleziská, ktoré sú vhodné na ťažbu vzácnych surovín.



LKAB spresnila, že minerálne zdroje v nálezisku Per Geijer obsahujú viac ako jeden milión ton kovov vzácnych zemín vo forme oxidov. To by stačilo na uspokojenie veľkej časti budúceho dopytu EÚ pri výrobe permanentných magnetov pre elektromotory, pre súčiastky v elektrických vozidlách či veterných turbínach.



Šefčovič pripomenul, že eurokomisia už nejaký čas volá po "renesancii" európskeho baníctva a Švédi teraz ukázali, že v Európe sú potrebné nerastné suroviny. "Švédsko má najväčšie depozity vzácnych zemín. Tie sú dôležité pre magnety a pre mnohé technológie budúcnosti. Významnou správou je, že naďalej pokračujú v modernom získavaní železnej rudy a že rozvíjajú náleziská kobaltu," dodal.



Upozornil, že Švédsko je len jednou zo severských krajín, ktoré majú takéto možnosti a pripomenul, že v mene eurokomisie rokuje o viacerých projektoch ťažby lítia na severe Európy, čo má podporiť výrobu moderných európskych batérií.



"Na to, aby sme tieto projekty mohli rozvinúť, musíme prekonať averziu, ktorá sa roky budovala voči baníctvu. Musíme ich podporiť finančne a presvedčiť obyvateľstvo, že toto je už iné baníctvo, moderné, ktoré rešpektuje životné prostredie a ľudí žijúcich v ťažobných oblastiach," uviedol.



Šefčovič spresnil, že príklad zo Švédska dokazuje, že ťažobné firmy a členské štáty sú pripravené podieľať sa na spolupráci s komunitami z banských oblastí a umožniť im mať zisky z ťažby. Tá je totiž nevyhnutná, lebo pre každú jednu technológiu budúcnosti, či už pôjde o elektromobily, veternú energiu, fotovoltiku či počítače, budú potrebné cenné suroviny, od dovozu ktorých je teraz EÚ "dramaticky závislá", najmä však od dovozov z Číny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)