Šefčovič tvrdí, že EÚ je za svetový obchod založený na pravidlách

Brusel 7. januára (TASR) - Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v utorok odcestoval do Ženevy, kde sa stretne s kľúčovými zainteresovanými stranami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), aby opätovne vyjadril podporu Európskej únie multilaterálnemu obchodnému systému a potvrdil zásadnú úlohu WTO v rámci globálneho obchodu. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že Šefčovič odišiel na pracovnú návštevu do sídla WTO, aby opätovne potvrdil záväzok EÚ k systému obchodovania založeného na pravidlách.



Počas tejto návštevy má Šefčovič na programe stretnutie s generálnou riaditeľkou WTO Ngozi Okonjovou-Iwealovou, aby v mene EÚ vyjadril podporu jej úsiliu prispôsobiť WTO meniacim sa výzvam súčasnej politickej a ekonomickej situácie vo svete. Tento záväzok na vysokej úrovni je v súlade s víziou EÚ o reformovanej WTO, ktorá zostáva základným kameňom globálneho obchodu a prináša konkrétne výhody ekonomikám na celom svete.



Šefčovičova návšteva podľa správy EK prichádza v "kritickom období" pre globálny obchod, pričom WTO čelí viacerým výzvam vrátane spôsobu riešenia sporov, riešenia nadmerných výrobných kapacít a implementácie niektorých kľúčových reforiem.



Šefčovič pred odchodom do Ženevy uviedol, že EÚ zostáva "globálnym šampiónom medzinárodnej spolupráce založenej na pravidlách". "Zaväzujeme sa k riadnemu fungovaniu a revitalizácii Svetovej obchodnej organizácie. Aby WTO zostala najrelevantnejším fórom pre globálny obchodný systém, musí odpovedať na všetky otázky, ktorým čelíme v dnešnom obchodnom systéme a v prospech všetkých," uviedol Šefčovič v správe pre médiá.



Podľa jeho slov podobne ako podnikanie, aj obchod prosperuje na základe predvídateľnosti a spravodlivých pravidiel. Vysvetlil, že eurokomisia je aj naďalej odhodlaná podporovať medzinárodnú spoluprácu a riešiť naliehavé výzvy globálneho obchodu, lebo obchod tvorí takmer štvrtinu HDP Únie a zabezpečenie predvídateľného a otvoreného obchodného prostredia je základom konkurencieschopnosti EÚ.



