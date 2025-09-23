< sekcia Ekonomika
Šefčovič: Ukončenie obchodných rokovaní s Indonéziou je výborná správa
Autor TASR
Brusel 23. septembra (TASR) - Európska únia po deviatich rokoch rokovaní v utorok uzavrie dôležitú dohodu o voľnom obchode s Indonéziou, čo je dobrou správou pre Európanov. V exkluzívnom telefonickom rozhovore pre TASR to v pondelok (22.9.) potvrdil eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Šefčovič potvrdil, že v utorok spolu s indonézskym ministrom pre ekonomické záležitosti Airlanggom Hartartom dokončia dohodu o ekonomickom partnerstve. Obaja ešte v pondelok rokovali o posledných bodoch zmluvy.
„Ide o dohodu o voľnom obchode, ktorú považujeme za prelomovú, lebo ide o krajinu s 283 miliónmi obyvateľov, je to najväčšia moslimská krajina a najväčšia krajina (združenia) ASEAN,“ uviedol Šefčovič.
Pripomenul, že doterajší vzájomný obchod medzi oboma stranami, ktorý sa pohybuje na 28 miliardách eur ročne za tovary a deväť miliárd eur za služby, zaostáva za potenciálom, ktorý naznačila obchodná dohoda EÚ s Vietnamom a obchodné toky s Thajskom a Malajziou, ktoré sú menšie ako Indonézia.
Upozornil, že aj z pohľadu Slovenska je dôležité, že sa EÚ podarilo odstrániť 98,5 percenta všetkých doterajších taríf na nulu.
„Pre automobilový priemysel je to dôležitá správa, lebo tu idú clá z 50 percent na nulu. Týka sa to aj autosúčiastok. V strojárenskom priemysle je to z 30 percent na nulu,“ vysvetlil Šefčovič. Tvrdí, že je to dobrá správa aj pre poľnohospodárov, lebo Únia do Indonézie stabilne vyváža agropotravinárske produkty vo výške zhruba miliardy eur ročne. Dohoda znamená, že doterajšie vysoké 20- až 30-percentné clá sa budú postupne rušiť, pričom EÚ ochráni záujmy európskych farmárov pri „citlivých“ produktoch ako cukor, ryža alebo vajcia a zaručí ochranu vyše 220 produktov s chráneným zemepisným označením.
„Veríme, že európsky export do Indonézie môže v krátkom čase narásť o viac ako 30 percent,“ dodal.
Slovenský eurokomisár uviedol, že pri príležitosti uzavretia dohody bolo zvolané dôležité podnikateľské fórum za účasti obchodných komôr. Vyjadril nádej, že tento nový politický a obchodný rámec vytvorený pre podnikateľov z oboch strán sa pretaví do skutočných kontaktov. V súčasnosti export EÚ do Indonézie viaže okolo 200.000 pracovných miest.
„Uzavretá dohoda len na zaplatených colných poplatkoch ušetrí európskym exportérom viac ako 600 miliónov eur ročne,“ odkázal Šefčovič, ktorého misia v mene exekutívy EÚ sa neskončí v utorok Djakarte: v stredu ho v rámci turné po juhovýchodnej Ázii čakajú pracovné rokovania v Malajzii, aj s krajinami ASEAN, a následne odcestuje do Vietnamu.
Šefčovič spresnil, že po utorňajšom podpise dohody bude nasledovať proces jej právneho doladenia v Rade EÚ a následne dohodu budú odobrovať členské štáty a Európsky parlament. Európska komisia podľa jeho verí, že sa zmluvu podarí ratifikovať a podpísať v priebehu roku 2026, aby mohla začať platiť od 1. januára 2027.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
