Šefčovič v mene EÚ navštívi Singapur a Japonsko, aby posilnil vzťahy

Brusel 6. mája (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v dňoch od 7. do 9. mája oficiálne navštívi Singapur a Japonsko, aby v mene Európskej komisie posilnil obchodné a hospodárske vzťahy s oboma kľúčovými partnermi v indo-pacifickom regióne. V Osake v rámci podujatia na svetovej výstave Expo 2025 navštívi aj slovenský stánok, informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisia potvrdila, že Šefčovič v stredu (7. 5.) odcestuje do Singapuru, kde má spolu so singapurskou ministerkou pre obchodné vzťahy Grace Fuovou podpísať dohodu o digitálnom obchode medzi EÚ a Singapurom, prvú svojho druhu pre EÚ.



Stretne sa aj s podpredsedom singapurskej vlády Gan Kim Yongom, aby spolu prediskutovali spôsoby ďalšieho rozvoja partnerstva medzi EÚ a Singapurom vrátane preskúmania vyhliadok na rozšírenú obchodnú spoluprácu. Návštevu v Singapure ukončí stretnutím so zástupcami podnikovej sféry a s predstaviteľmi Európskej obchodnej komory v Singapure a Obchodnej rady EÚ - ASEAN.



Vo štvrtok (8. 5.) bude slovenský eurokomisár v Japonsku, kde bude spolu s ministrom zahraničných vecí Takešim Iwajom a ministrom hospodárstva, obchodu a priemyslu Yojim Mutom predsedať 6. obchodnému a hospodárskemu dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Japonskom.



Šefčovič má na programe aj stretnutie s ministrom pre hospodársku bezpečnosť Minoruom Kiučim, ako aj so zástupcami podnikov.



Rovnako v piatok bude v Osake viesť špeciálne oslavy Dňa Európy na svetovej výstave Expo 2025. Navštívi pavilón EÚ aj slovenský stánok a stretne sa so zástupcami členských štátov EÚ a s ďalšími zainteresovanými stranami.



Komisia pripomenula, že pracovné návštevy v Singapure a Japonsku odzrkadľujú záväzok EÚ ďalej posilňovať už aj tak úzke vzťahy s partnermi v indo-pacifickom regióne, čo je v prospech spotrebiteľov aj podnikov v EÚ, a podporovať svetový obchodný poriadok založený na pravidlách.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)