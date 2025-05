Šefčovič v mene EÚ podpísal so Singapurom dohodu o digitálnom obchode

Brusel 7. mája (TASR) - Európska únia a Singapur v stredu posilnili svoje bilaterálne obchodné vzťahy podpísaním prelomovej dohody o digitálnom obchode (DTA). Európska komisia (EK) v správe pre médiá spresnila, že dohodu podpísali eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič a singapurská ministerka pre obchodné vzťahy Grace Fuová, informuje spravodajca TASR.



Podľa správy EK dohoda predstavuje významný míľnik v prehlbovaní spolupráce medzi EÚ a Singapurom v digitálnej oblasti a odráža jasný záväzok oboch strán posilniť svoje dlhodobé hospodárske vzťahy a dodržiavať obchodný poriadok založený na pravidlách.



„Táto dohoda, prvá svojho druhu pre EÚ, stavia na našej dohode o voľnom obchode z roku 2019. Som presvedčený, že prinesie hmatateľné a trvalé výhody ľuďom aj podnikom v Singapure a v celej EÚ,“ uviedol Šefčovič v tejto súvislosti. Pripomenul, že viac ako polovica obchodu so službami medzi EÚ a Singapurom sa už poskytuje digitálne a vyjadril presvedčenie, že prepojením digitálnych ekonomík oboch strán a umožnením dôveryhodných dátových tokov táto dohoda odomkne množstvo nových príležitostí.



Komisia tvrdí, že dohoda stanovuje vysoký štandard pre pravidlá digitálneho obchodu medzi EÚ a Singapurom a zvyšuje kvalitu pravidiel digitálneho obchodu na celom svete. DTA zároveň posilní ochranu spotrebiteľov, uľahčí dôveryhodné cezhraničné toky údajov a poskytne právnu istotu pre podniky, ktoré sa chcú zapojiť do cezhraničného digitálneho obchodu.



DTA pomôže odstraňovať neopodstatnené prekážky digitálneho obchodu, čo zahŕňa napríklad ochranu súkromia a osobných údajov, clá pri elektronických prenosoch, elektronické zmluvy, elektronické overovanie, nevyžiadanú priamu marketingovú komunikáciu, otvorené vládne údaje a regulačnú spoluprácu v digitálnom obchode.



Zároveň má dohoda zabrániť protekcionistickým praktikám tým, že zakáže neoprávnené opatrenia na lokalizáciu údajov, čo pomôže zabezpečiť dôveryhodné cezhraničné toky údajov a ochranu zdrojového kódu pred neoprávneným zverejnením.



Na strane EÚ si bude ratifikácia dohody vyžadovať aj súhlas Európskeho parlamentu.



Komisia pripomenula, že digitálny obchod rastie do veľkosti a významu, keď viac ako 60 % globálneho hrubého domáceho produktu sa v súčasnosti spája s digitálnymi transakciami. EÚ je najväčším svetovým vývozcom služieb a 48 % týchto služieb (okrem investícií) je digitálnych. V roku 2022 bola viac ako polovica celkového obchodu so službami medzi EÚ a Singapurom dodaná digitálne (55 % - 43 miliárd eur).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)