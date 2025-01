Šefčovič v mene eurokomisie uzavrel rokovania o dohode EÚ s Mexikom

Brusel 17. januára (TASR) - Eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič a mexický minister hospodárstva Marcelo Ebrard uzavreli v piatok politické rokovania o modernizácii globálnej dohody EÚ s Mexikom.



Dohoda znamená prehĺbenie a rozšírenie politického dialógu, spolupráce a hospodárskych vzťahov medzi oboma stranami, vytvára nové hospodárske príležitosti vrátane potenciálu rastu pre vývoz agropotravinárskych výrobkov z EÚ do Mexika. Zároveň bude podporovať spoločné hodnoty a pravidlá trvalo udržateľného rozvoja a pravidlá na boj proti korupcii v súkromnom a verejnom sektore.



Dohoda stanovuje spoločnú ambíciu EÚ a Mexika podporovať a chrániť ľudské práva, multilateralizmus a medzinárodný mier a bezpečnosť. Uľahčuje strategickú spoluprácu v kľúčových geopolitických otázkach a zahŕňa odstránenie rizík pre dodávateľské reťazce, zabezpečenie trvalo udržateľných dodávok kritických surovín a boj proti zmene klímy.



Európska komisia v správe pre médiá spresnila, že spoločné úsilie podporí konkurencieschopnosť podnikov na oboch stranách a zároveň podporí spoločný cieľ dosiahnuť hospodárstvo bez škodlivých emisií. Má posilniť aj angažovanosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, nadnárodného organizovaného zločinu, migrácie a rodovej rovnosti.



Obchodný pilier dohody výrazne podporí vzájomné obchodné vzťahy. Obchod medzi EÚ a Mexikom v roku 2023 dosiahol hodnotu 82 miliárd eur, zatiaľ čo obojsmerný obchod so službami v roku 2022 bol na úrovni 22 miliárd eur, čím sa Mexiko stalo druhým najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike.



Dohoda ponúkne množstvo príležitostí pre poľnohospodárov a agropotravinárskych vývozcov EÚ, keďže Mexiko je čistým dovozcom týchto európskych komodít. Umožní to totálne odstránenie ciel na vývozné produkty EÚ, ako sú syry, hydina, bravčové mäso, cestoviny, jablká, džemy a marmelády, ale aj čokoláda a víno. Dohoda rozšíri ochranu tradičných európskych výrobkov (zemepisné chránené označenia) na 568 výrobkov a zrýchli a zlacní agropotravinársky vývoz prostredníctvom jednoduchších postupov.



Komisia upozornila, že po konečnej právnej revízii textu dohody budú EÚ a Mexiko pokračovať v príslušných postupoch pre jej uzavretie a ratifikáciu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)