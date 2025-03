Šefčovič v Pekingu hovoril o rovnováhe vo vzťahoch medzi EÚ a Čínou

Brusel/Peking 27. marca (TASR) - Prioritou Európskej komisie (EK) je obnoviť a zamerať vzťahy medzi Európskou úniou a Čínou na dosiahnutie hmatateľnej obnovy rovnováhy v dôležitých sektoroch nášho hospodárstva. Uviedol to vo štvrtok v Pekingu eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič v rámci svojej pracovnej návštevy, informuje bruselský spravodajca TASR.



Šefčovič je v dňoch 27. a 28. marca v Pekingu na svojej prvej oficiálnej návšteve v rámci nového mandátu Európskej komisie. Podľa oficiálneho vyhlásenia eurokomisie má diskutovať o obchodných a investičných vzťahoch, pričom cieľom jeho návštevy je podporiť vyváženejší a kooperatívnejší obchodný vzťah medzi EÚ a Čínou so zameraním na reciprocitu, transparentnosť a vzájomný prospech.



Vo štvrtok sa stretol so zástupcami európskych podnikov zastúpených v Obchodnej komore Európskej únie v Číne (EUCCC). „Blahoželám Obchodnej komore Európskej únie v Číne k 25 rokom skvelej práce. Vždy si radi vypočujeme názory podnikov z EÚ priamo na mieste. Keďže existuje veľa výziev vrátane nerovnakých podmienok, mojou prioritou je obnoviť a zamerať vzťahy medzi EÚ a Čínou na dosiahnutie hmatateľnej obnovy rovnováhy v dôležitých sektoroch nášho hospodárstva,“ uviedol Šefčovič na stretnutí so zástupcami EUCCC, o čom informoval aj na sociálnej sieti.



Slovenský eurokomisár by sa v Číne mal zaoberať systémovými obavami EÚ z negatívneho vplyvu netrhových politík a praktík Číny a upozorniť chce na problémy s prekážkami prístupu európskych firiem na čínsky trh, ktoré ovplyvňujú vývoz EÚ a investície v Číne. Jedným z cieľov jeho návštevy bude skúmanie spôsobov, ako zosúladiť čínske investície v EÚ s prioritami a politickými cieľmi 27-člennej Únie.



Vo štvrtok má dohodnuté pracovné stretnutie s podpredsedom čínskej vlády He Lifengom a ministerkou pre clá Sun Meijunovou. V piatok (28. 3.) sa stretne s čínskym ministrom obchodu Wangom Wentaom.



Komisia v súvislosti s jeho pracovnou návštevou v Číne pripomenula, že obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou majú hodnotu 730 miliárd eur ročne.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)