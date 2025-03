Šefčovič v Pekingu presadzoval vyvážené obchodné a investičné vzťahy

Brusel 31. marca (TASR) - Hlavnými cieľmi minulotýždňovej pracovnej návštevy eurokomisára pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroša Šefčoviča v Pekingu (27. a 28. 3.) boli snahy zlepšiť a vyvážiť obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Čínou. Na pondelňajšie oznámenie Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že Šefčovič diskutoval s podpredsedom čínskej vlády He Lifengom, ministrom obchodu Wangom Wentaom a ministerkou pre clá Sun Meijun o tom, ako zlepšiť a vyvážiť obchodné a investičné vzťahy medzi EÚ a Čínou.



Šefčovič so svojimi hostiteľmi hovoril o dlhodobých systémových problémoch vo vzájomnom obchode, o potrebe vytvoriť rovnaké podmienky pre európske spoločnosti na čínskom trhu, o niektorých kľúčových otázkach prístupu na trh, ako aj o investíciách do dodávateľského reťazca elektrických vozidiel.



Podľa správy EK sa Šefčovič a minister obchodu Wang dohodli, že na svoje diskusie budú nadväzovať prostredníctvom pravidelných kontaktov s cieľom zaistiť primeraný pokrok vo všetkých prerokúvaných záležitostiach vrátane kľúčových otázok prístupu na trh, ktoré nastolila EÚ. Dohodli sa na dialógu o všetkých obchodných a investičných otázkach súvisiacich s dodávateľským reťazcom pre elektromobily, aby EÚ zabezpečila svoju dlhodobú konkurencieschopnosť a udržala si kvalitné pracovné miesta.



S ministerkou pre clá Sun sa Šefčovič dohodol na vytvorení pracovnej skupiny pre prístup na agropotravinársky trh a na preskúmaní potenciálneho plánu revízie Dohody o colnej spolupráci a vzájomnej pomoci medzi EÚ a Čínou z roku 2024.



Rokovania slovenského eurokomisára v Pekingu znamenali prvú návštevu predstaviteľa novej Európskej komisie v Číne.



V roku 2025 EÚ a Čína oslavujú 50. výročie nadviazania diplomatických vzťahov. Čína je pre Úniu kľúčovým obchodným partnerom, s ktorým má rozsiahle obchodné vzťahy v hodnote 730 miliárd eur ročne. Čína predstavuje tretieho najväčšieho obchodného partnera EÚ a druhého najväčšieho partnera pre obchod s tovarom.



Súčasné obchodné vzťahy medzi EÚ a Čínou sú nevyvážené, bez rovnakých podmienok pre obe strany a s deficitom z pohľadu EÚ v obchodovaní s tovarom, ktorý sa v poslednom desaťročí prehlbuje. Jednou z príčin sú aj nezákonné dotácie čínskej vlády pre domáce podniky. Obchodný deficit medzi EÚ a Čínou v roku 2024 dosiahol 304,5 miliardy eur. V roku 2022 bol zaznamenaný rekordný deficit vo výške 397 miliárd eur.



V roku 2024 čínske priame zahraničné investície do EÚ dosiahli najvyššiu hodnotu za posledných päť rokov, s kumulovanou hodnotou 185 miliárd eur. V tom istom období priame zahraničné investície EÚ v Číne zostali stabilné, s kumulatívnou hodnotou 184 miliárd eur.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)