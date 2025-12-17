< sekcia Ekonomika
Šefčovič víta záujem Britov o účasť na vnútornom trhu EÚ s elektrinou
Európska komisia a britská vláda budú pripravovať rokovania o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu EÚ s elektrinou a stanovia potrebný právny rámec pre túto účasť.
Autor TASR
Brusel 17. decembra (TASR) - Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič v stredu oznámil, že EÚ a Spojené kráľovstvo ukončili rokovania o opätovnom vstupe Britov do programu EÚ Erasmus+ v roku 2027 a rovnako ukončili aj prieskumné rokovania o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu Európskej únie s elektrinou. Informuje o tom spravodajca TASR.
Šefčovič v spoločnom vyhlásení s ministrom pre Úrad vlády Nickom Thomasom-Symondsom pripomenuli, že v máji tohto roku sa Spojené kráľovstvo a EÚ na svojom prvom summite dohodli na posilnení spolupráce prostredníctvom nového strategického partnerstva, ktoré má zabezpečiť väčšiu bezpečnosť a podporiť rast podnikov na oboch stranách.
Po summite obe strany ukončili rokovania o pridružení Spojeného kráľovstva k programu Erasmus+ v roku 2027.
„Pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Erasmus+ v roku 2027 by ponúklo významné príležitosti v sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, športu a mládeže pre jednotlivcov v Spojenom kráľovstve a Európskej únii, najmä pre mladšiu generáciu,“ uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.
Šefčovič a Thomas-Symonds vyjadrili potešenie, že konkrétne podmienky návratu do programu Erasmus+, vrátane vzájomne dohodnutých finančných podmienok, predstavujú „spravodlivú rovnováhu medzi príspevkami Spojeného kráľovstva a výhodami, ktoré program ponúka“, a že pripravujú cestu pre účasť Britov na tomto programe už v roku 2027.
„Spojené kráľovstvo a Európska komisia ukončili tiež prieskumné rokovania o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu Európskej únie s elektrinou,“ uvádza sa v ich vyhlásení.
Podrobnosti budú zverejnené v najbližších dňoch. Európska komisia a britská vláda budú pripravovať rokovania o účasti Spojeného kráľovstva na vnútornom trhu EÚ s elektrinou a stanovia potrebný právny rámec pre túto účasť.
„Užšia spolupráca v oblasti elektriny by priniesla skutočné výhody podnikom a spotrebiteľom v celej Európe, zvýšila investície v Severnom mori a posilnila energetickú bezpečnosť,“ odkázali Šefčovič a Thomas-Symonds v spoločnej správe pre médiá.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
