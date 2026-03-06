< sekcia Ekonomika
Šefčovič začal rokovania o dohode o digitálnom obchode EÚ s Kanadou
Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že začiatok rokovaní o dohode o digitálnom obchode znamená posunúť partnerstvo medzi EÚ a Kanadou na vyššiu úroveň.
Autor TASR
Brusel 6. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že eurokomisár pre obchod a hospodársku bezpečnosť Maroš Šefčovič sa vo štvrtok (5. 3.) v Toronte stretol s kanadským ministrom pre medzinárodný obchod Maninderom Sidhuom, aby začali rokovania o dohode o digitálnom obchode medzi EÚ a Kanadou. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že dohoda, ktorá vychádza z deviatich rokov úspešného vykonávania Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou, zlepší obchod medzi oboma stranami tým, že podnikom uľahčí a zabezpečí digitálne cezhraničné obchodovanie a poskytne silnejšiu ochranu spotrebiteľom pri online nakupovaní. Prostredníctvom tejto dohody sa EÚ a Kanada snažia zohrávať vedúcu úlohu pri formovaní medzinárodných pravidiel pre digitálny obchod na vysokej úrovni.
Šefčovič v správe pre médiá uviedol, že začiatok rokovaní o dohode o digitálnom obchode znamená posunúť partnerstvo medzi EÚ a Kanadou na vyššiu úroveň. „Už teraz viac ako 40 percent nášho obchodu so službami v hodnote 51 miliárd eur prebieha digitálne. Toky údajov poháňajú oveľa viac než len technologické spoločnosti - žiadna moderná ekonomika nefunguje bez dôveryhodných a bezpečných údajov. Ak CETA položila základy, dohoda o digitálnom obchode postaví ďalšie poschodie,“ opísal situáciu Šefčovič.
Komisia očakáva, že dohoda stanoví jasné a predvídateľné pravidlá pre podniky a spotrebiteľov zapojených do digitálneho obchodu a zabezpečí, aby si EÚ aj Kanada ponechali právo vyvíjať a vykonávať politiky zamerané na riešenie nových výziev digitálnej ekonomiky.
Cieľom dohody o dvojitom obchádzaní bude vytvoriť bezpečné online prostredie s vysoko štandardnou ochranou spotrebiteľov v oblasti osobných údajov a súkromia a chrániť ich pred nevyžiadanými obchodnými správami. Dohoda zvýši právnu istotu pre podniky podporou bezpapierového obchodu, zabezpečí platnosť elektronických podpisov, zmlúv a faktúr a zakáže clá na elektronické prenosy pre efektívnejšie a predvídateľnejšie digitálne transakcie.
Cieľom je tiež podporovať spravodlivý digitálny obchod zákazom neodôvodnených požiadaviek na lokalizáciu údajov a nútených prenosov zdrojového kódu softvéru, čím sa ochránia podniky pred protekcionistickými praktikami a posilní sa dôvera v digitálne trhy.
CETA poskytuje rámec pre obchod s tovarom a službami, ako aj pre cezhraničné investície a verejné obstarávanie. Od nadobudnutia platnosti pred deviatimi rokmi vzrástol obchod s tovarmi medzi EÚ a Kanadou o 76 percent na viac ako 81 miliárd eur. Obchod so službami vzrástol o 97 percent na takmer 51 miliárd eur. Dohoda o zamedzení dvojitého obťažovania bude dopĺňať CETA riešením vznikajúcich potrieb v digitálnej ekonomike.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
