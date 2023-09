Šefčovič:Klimatická neutralita je bez jadrovej energie nedosiahnuteľná

New York 22. septembra (TASR) - Nový komisár Európskej únie (EÚ) pre klímu Maroš Šefčovič vyjadril v piatok presvedčenie, že jadrová energia je v boji proti klimatickým zmenám veľmi dôležitá. "Ak sa pozriete na početné prognózy na rok 2050 a neskôr, úprimne, ešte som nevidel prognózu, ktorá by naznačovala, že klimatickú neutralitu možno dosiahnuť bez jadrovej energie," povedal na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Šefčovič prevzal v auguste funkciu komisára pre klímu od Holanďana Fransa Timmermansa. Ten opustil Európsku komisiu (EK), aby kandidoval na čele červeno-zelenej volebnej aliancie v parlamentných voľbách vo svojej domovskej krajine.



To, aké zdroje energie štáty EÚ využívajú, je na suverénnom rozhodnutí príslušných vlád, zdôraznil slovenský eurokomisár.



"Vidíme, že niektoré členské štáty v poslednom čase investujú do výstavby nových jadrových elektrární," povedal. Existuje tiež podľa neho veľký ekonomický záujem o vývoj malých reaktorov, ktoré prinášajú veľké možnosti do budúcnosti.



Otázka, akú úlohu by mala zohrávať jadrová energia, je na úrovni Únie predmetom sporov. Krajiny ako Francúzsko ju považujú za užitočnú technológiu v záujme výroby energie šetrnej ku klíme. Veľmi kriticky sa k energii z jadra stavajú napríklad Nemecko a Rakúsko.