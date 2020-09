Šefčovič:Stredná Európa a SR môžu zohrať úlohu pri modernizácii Európy

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok akčný plán pre kritické suroviny, ktoré bude EÚ potrebovať v najbližších desaťročiach pre svoj technologický rozvoj a modernizáciu. Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič upozornil, že dôležitú úlohu tu môže zohrať aj stredná Európa vrátane Slovenska.



Slovenský eurokomisár spresnil, že pre Slovensko sa črtá šanca v spolupráci s Čechmi, lebo v českej lokalite Cínovec v Krušných horách boli zistené významné náleziská lítia. Ide o kov potrebný pre výrobu batérií, ktoré sú základom pre elektrické autá. Elektromobilita je dôležitým pilierom pre naplnenie ambícií EÚ vybudovať uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050.



Slováci by podľa jeho slov mohli spojiť české nerastné bohatstvo s továrňou na výrobu elektrických batérií, ktorá by mala vzniknúť v obci Voderady, a za ktorou stojí firma InoBat.



"InoBat chce investovať aj do batérií pre autá, aj do batérií pre priemyselné využitie," upozornil Šefčovič na projekt, ktorý je už posudzovaný aj v Bruseli. Posudzuje ho nielen Európska komisia, ale aj Európska investičná banka (EIB), ktorá poskytuje potrebný kapitál na financovanie strategicky dôležitých projektov pre EÚ.



Šefčovič zdôraznil, že slovenská firma požiadala o rovnakú podporu, akú žiada napríklad aj švédska firma na výrobu batérií NorthVolt. Upozornil, že v Bruseli vedia, že firma InoBat už na Slovensku pracuje s energetickými spoločnosťami ČEZ a E.ON, a že hľadá spôsob, ako doplniť zostávajúcu časť hodnotového reťazca výroby batérii, ktorou je recyklácia.



"Vzhľadom na to, akú úlohu zohrala stredná Európa pri výrobe automobilov, by tento projekt do regiónu dobre pasoval," skonštatoval Šefčovič a priznal, že ide o jeden z projektov, ktorý sa na pôde eurokomisie "často spomína".



Podľa jeho slov to, že sa lítium ako surovina dostalo na zoznam kritických surovín EÚ, je aj výsledok konania Európskej aliancie pre batérie, ktorej hlavným cieľom je znížiť závislosť Európanov na dovoze batérií a vybudovať viacero domácich gigafabrík na batérie, ktoré poslúžia elektromobilite a priemyslu. Šefčovič stál pri zrode tejto aliancie a bude mať túto európsku iniciatívu na starosti aj v súčasnej exekutíve EÚ spolu s eurokomisárom pre vnútorný trh Thierrym Bretonom.



"Len vlani sme preinvestovali 60 miliárd eur do vývoja a výroby batérií v Európe. Tento rok je to už 25 miliárd eur. Tie čísla hovoria jasnou rečou, lebo sú dvakrát tak vysoké ako investície do tohto sektoru v Číne," opísal situáciu Šefčovič. Čína je momentálne najväčším výrobcom batérií.



Podľa jeho slov je dôležité si uvedomiť, že Európa sa za posledné dva roky stala "horúcou zónou" pre investorov do tohto typu technológií. A to aj preto, že EÚ má jasnú stratégiu v oblasti presadzovania Európskej ekologickej dohody, digitalizácie a inteligentnej mobility, kde elektrické autá a tiež skladovanie energie získanej z obnoviteľných zdrojov budú zohrávať veľmi dôležitú úlohu.







Spravodajca TASR Jaromír Novak