Šefčovič:Výbor pre spoločné nákupy plynu pre EÚ je pod časovým stresom

Brusel 17. januára (TASR) - Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý má v exekutíve EÚ na starosti spoločné nákupy plynu pre krajiny EÚ, v pondelok viedol prvé zasadnutie riadiaceho výboru Energetickej platformy EÚ. Tá má uľahčiť spoločné nákupy plynu pre členské krajiny EÚ, potvrdil to v rozhovore pre TASR.



Šefčovič spresnil, že riadiaci výbor tvoria ľudia, ktorí majú blízko k premiérom či ministrom energetiky. Diskutovali o procese vytvorenia konzorcia alebo konzorcií otvorených pre plynárenské spoločnosti a odberateľov plynu s cieľom spoločne rokovať s medzinárodnými dodávateľmi plynu a zabezpečiť lepšie ceny pre európskych spotrebiteľov.



"Naším cieľom je politicky spolupracovať, skoordinovať sa a vyhnúť sa dramatickým situáciám, aké sme videli vlani v auguste, keď európske firmy bojovali proti sebe a vytlačili ceny plynu do kozmických výšok," uviedol.



Lídri EÚ sa vlani zhodli na tom, že treba využiť veľkosť jednotného trhu, že Únia ako najväčší zákazník na trhu s plynom sa má sústrediť na zaistenie dostatočných dodávok plynu a na to, ako stlačiť ceny čo najnižšie pre priemysel a domácnosti.



"Naštartovali sme už spoluprácu s členskými krajinami," opísal situáciu Šefčovič, ktorý sa spolu so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou v decembri stretol s kľúčovými energetickými firmami z EÚ a Nórska. Na budúci týždeň (25. 1.) budú spolu hostiť veľkých spotrebiteľov plynu, akými sú keramický, metalurgický a chemický priemysel či výrobcovia priemyselných hnojív, ktorí trpia vysokými cenami plynu. Cieľom je prediskutovať ich možnú účasť na energetickej platforme.



Členské štáty boli vyzvané, aby sa urýchlene spojili s kľúčovými hráčmi na trhu na vnútroštátnej úrovni, aby identifikovali tých, ktorí sa chcú zúčastniť na platforme, a aby odhadli objemy, ako aj miesto určenia plynu, ktorý sa má nakúpiť prostredníctvom spoločných nákupov.



"Chceme čo najskôr pristúpiť k zásadným rokovaniam s kľúčovými dodávateľmi plynu pre budúcu vykurovaciu sezónu. Pracujeme však pod veľkým časovým stresom," uviedol Šefčovič. Spresnil, že všetky prvky spolupráce musia byť vyriešené vo februári až marci, aby potom bolo možné spoločne nakupovať a obstarávať plyn už na začiatku sezóny napĺňania zásobníkov v členských krajinách.



Podľa jeho slov cieľom je zverejniť súhrnný dopyt a prilákať ponuky už začiatkom jari. V ďalšej fáze bude nasledovať prvý spoločný nákup ešte pred letnou sezónou.



Šefčovič pripomenul, že existovali obavy, či sa spoločné nákupy plynu negatívne neprejavia na cenách energií, vznikla však dohoda, že treba využiť silu jednotného trhu na posilnenie energetickej bezpečnosti Európy.



Priznal, že je ťažké predpovedať, aké budú ceny spoločne nakupovaného plynu, cieľom je zabrániť obrovským výkyvom v cenách ako vlani v auguste, keď cena za megawatthodinu prekročila 360 eur.



"Prvé zameranie bude, aby sme tých 15 percent plynu na doplnenie zásobníkov získavali spoločne. Výsledkom nariadenia EÚ je, že členské štáty sú povinné využiť túto platformu na to, aby sme takýto plyn dostali. Zostáva na nich, urobiť konečné rozhodnutie, či za tých podmienok, za ktorých spoločne dokážeme plyn zaobstarať, si ho aj skutočne kúpia," povedal. Spresnil, že mechanizmus je nastavený tak, aby členské štáty mali do poslednej chvíle možnosť sa rozhodnúť pre ten najvýhodnejší nákup.



"Urobím maximum pre to, aby sme vyrokovali také podmienky pre dodávky plynu, ktoré budú lepšie, než si môžu malé a stredné firmy vyrokovať samé. V tomto duchu budem spolupracovať aj so slovenskými firmami a so slovenskou vládou," odkázal

















(spravodajca TASR Jaromír Novak)