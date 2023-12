SEFE a nórsky Equinor podpísali dlhodobý kontrakt na dodávky plynu

Berlín/Oslo 19. decembra (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť SEFE uzatvorila dlhodobý kontrakt s nórskym koncernom Equinor na dodávky plynu. Hodnota kontraktu predstavuje približne 50 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Dohoda je míľnikom v úsilí Nemecka nahradiť Rusko, ktoré bolo pred vojnou na Ukrajine kľúčovým dodávateľom plynu do Nemecka. Moskva však najskôr dodávky plynu cez plynovod Severný prúd znížila a neskôr ich zastavila. Už krátko po tom sa najdôležitejším dodávateľom suroviny pre nemecké podniky stalo Nórsko.



Dohoda pokrýva zhruba tretinu plynu, ktorý nemecký priemysel potrebuje. Ako uviedli Equinor a SEFE v spoločnom vyhlásení, nórsky koncern bude nemeckej spoločnosti dodávať od 1. januára 2024 až do roku 2034 ročne približne 10 miliárd kubických metrov (m3) plynu, informoval Reuters. Dohoda zároveň zahrnuje opciu na dodávku plynu v objeme 29 miliárd m3 počas ďalších piatich rokov. Vzhľadom na súčasné trhové ceny plynu hodnota kontraktu predstavuje približne 50 miliárd eur.



Kontrakt o dodávkach zemného plynu medzi Equinorom a SEFE zahrnuje aj nezáväznú predbežnú dohodu o odbere nízkouhlíkového vodíka od Equinoru firmou SEFE. Začiatok odberu sa plánuje v roku 2029, pričom by mal pokračovať do roku 2060.



Firma SEFE, ktorá je pôvodne známa ako Gazprom Germania, bola v novembri minulého roka zoštátnená po tom, ako sa dostala do finančných problémov, keď musela pôvodne lacné dodávky z Ruska nahradiť novými za podstatne vyššie ceny. Podobne ako SEFE zachraňovala vláda vlani aj spoločnosť Uniper.