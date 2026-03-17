< sekcia Ekonomika
Šéfka Commerzbank odmietla prevzatie zo strany UniCredit
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 17. marca (TASR) - Šéfka nemeckej banky Commerzbank Bettina Orloppová potvrdila svoj odmietavý postoj voči možnému prevzatiu zo strany talianskeho konkurenta UniCredit. Ponuke, ktorú taliansky bankový gigant predložil v pondelok (16. 3.), podľa svojich slov nerozumie a pôsobí na ňu ako „taktický manéver“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
UniCredit predložila ponuku bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania alebo kontaktu s Commerzbank, povedal Orloppová v utorok na konferencii, ktorú usporiadala americká banka Morgan Stanley. Vládu v Ríme však talianska banka o svojich plánoch informovala, dodala.
UniCredit je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje viac ako 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám. V pondelok oznámila, že má v úmysle ponúknuť 0,485 novej akcie UniCredit za každú akciu Commerzbank. To zodpovedá cene 30,80 eura za akciu, čiže ide o prémiu 4 % v porovnaní s piatkovou (13. 3.) uzatváracou cenou akcií Commerzbank. Ponuka tak oceňuje Commerzbank na necelých 35 miliárd eur. Nemecká banka trvá na udržaní svoje nezávislosti, v čom sa môže spoliehať aj na podporu vlády v Berlíne.
