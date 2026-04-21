Šéfka diplomacie EÚ očakáva pozitívne rozhodnutia o úvere pre Ukrajinu
Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis minulý týždeň pre agentúru AFP povedal, že Brusel očakáva, že úver začne uvoľňovať v druhom štvrťroku tohto roka.
Autor TASR
Luxemburg 21. apríla (TASR) - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v utorok uviedla, že očakáva „pozitívne rozhodnutia“ o uvoľnení úveru pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. V EÚ totiž rastie nádej, že po volebnej porážke maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý jeho schválenie blokoval, Maďarsko svoje veto stiahne. Informovala o tom agentúra AFP.
„Ukrajina tento úver skutočne potrebuje. Je to mimoriadne dôležité,“ uviedla Kallasová pred utorkovým stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ v Luxemburgu.
Odchádzajúci maďarský premiér Orbán považoval tieto peniaze za páku v spore s Ukrajinou, ktorý sa týkal obnovenia prepravy ropy ropovodom Družba poškodeným počas bojov vo vojne rozpútanej Ruskom.
V nedeľu 19. apríla Orbán vyhlásil, že na základe informácií od Európskej únie naznačila Ukrajina pripravenosť obnoviť dodávky ropy cez Družbu už v pondelok v prípade, ak Maďarsko prestane blokovať vyplatenie 90-miliardového úveru. Následne maďarský minister pre európske záležitosti János Boka v pondelok vyhlásil, že Kyjev obnoví tranzit suroviny z Ruska do Maďarska cez ropovod 21. apríla napoludnie.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok deklarovala, že spor o Družbu by mohol byť vyriešený do stredy. Krátko na to cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že členské štáty sa v stredu pokúsia definitívne schváliť uvoľnenie finančnej pomoci pre Ukrajinu.
