Šéfka ECB je presvedčená, že inflácia je už pod kontrolou

Dublin 22. mája (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová "je skutočne presvedčená", že inflácia v eurozóne je pod kontrolou, keďže vplyv energetickej krízy a problémov v dodávateľských reťazcoch ustúpil. Lagardová to uviedla v rozhovore pre írsku televíziu RTÉ. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB už takmer naisto prisľúbila zníženie úrokových sadzieb na nadchádzajúcom rokovaní, ktoré sa uskutoční 6. júna. Teraz sa preto diskusie presunuli na obdobie po tomto zasadnutí, konkrétne kedy ECB pristúpi k ďalšiemu uvoľneniu menovej politiky.



"Som naozaj presvedčená, že infláciu už máme pod kontrolou," povedala Lagardová. "Prognóza na budúci a ďalší rok sa výrazne blíži k inflačnému cieľu, ak už nie je priamo na tejto úrovni. Takže nepochybujem, že sme sa dostali do fázy kontroly (inflácie)," dodala šéfka ECB.



Zároveň uviedla, že Európa sa musí pripraviť na možné znovuzvolenie Donalda Trumpa do úradu prezidenta USA. "Takýto vývoj bude mať totiž pre Európu následky, či prostredníctvom dovozných ciel, alebo iných prostriedkov," dodala Lagardová.