Šéfka ECB Lagardová plánuje dokončiť celé funkčné obdobie

Prezidentka Európskej centrálne banky (ECB) Christine Lagardová hovorí na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC) v Mníchove 15. februára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 20. februára (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v reakcii na správy o možnom predčasnom odchode z úradu vyhlásila, že plánuje dokončiť svoje celé funkčné obdobie, ktoré trvá do októbra 2027.TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Keď sa pozriem späť na všetky tie roky, verím, že sme dosiahli veľa, že som dosiahla veľa,“ uviedla Lagardová v rozhovore, ktorý zverejnil vo štvrtok denník The Wall Street Journal (WSJ). Dosiahnuté výsledky „musíme konsolidovať a zabezpečiť, aby to bolo naozaj solídne a spoľahlivé. Môj základný predpoklad preto je, že to potrvá až do konca môjho funkčného obdobia,“ dodala.

Denník Financial Times (FT) v stredu (18. 2.) informoval, že Lagardová neplánuje dokončiť svoje osemročné funkčné obdobie. S odvolaním sa na zdroje blízke šéfke ECB uviedol, že svoj post má v úmysle opustiť pred prezidentskými voľbami vo Francúzsku, ktoré sú naplánované na apríl 2027. Týmto spôsobom chce údajne dosiahnuť, aby sa francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz stali kľúčovými aktérmi v procese výberu je nástupcu.

Lagardovej údajné plány mohli súvisieť s obavami z víťazstva krajnej pravice v nadchádzajúcich prezidentských voľbách vo Francúzsku a následných komplikáciách pri hľadaní nového šéfa ECB, napísala agentúra Reuters.

Hovorca ECB v reakcii na správu FT uviedol, že Lagardová sa „plne zameriava na svoje poslania a neprijala žiadne rozhodnutie týkajúce sa konca jej funkčného obdobia“. Táto reakcia bola určitým posunom v porovnaní s predchádzajúcim stanoviskom k budúcnosti súčasnej šéfky ECB. Keď minulý rok denník FT naznačil, že by mohla odísť skôr, ECB uviedla, že Lagardová je „odhodlaná dokončiť svoje funkčné obdobie“.
