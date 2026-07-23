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Šéfka ECB Lagardová vylúčila predčasný odchod z funkcie
Britský denník Financial Times ešte vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 23. júla (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christina Lagardová vylúčila predčasný odchod z funkcie. Na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady guvernérov ECB vo štvrtok vyhlásila, že v úrade zostane až do októbra 2027, keď vyprší jej osemročný mandát. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Keď sa na obzore objavujú mraky, kapitán zostáva na lodi. A na obzore sú vidieť mraky,“ zdôraznila Lagardová. Začiatkom júla na otázku francúzskeho denníka Les Échos, či nevylučuje skorší odchod z funkcie a možné zapojenie sa do politických diskusií, Lagardová povedala, že „je to možné“. Dodala, že je presvedčená, že je potrebné počas nadchádzajúcich prezidentských volieb počuť aj proeurópske hlasy.
Britský denník Financial Times ešte vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz by tak mali čas vyhľadať jej nástupcu pred francúzskymi prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka, v ktorých má šancu na víťazstvo euroskeptické Národné združenie.
„Keď sa na obzore objavujú mraky, kapitán zostáva na lodi. A na obzore sú vidieť mraky,“ zdôraznila Lagardová. Začiatkom júla na otázku francúzskeho denníka Les Échos, či nevylučuje skorší odchod z funkcie a možné zapojenie sa do politických diskusií, Lagardová povedala, že „je to možné“. Dodala, že je presvedčená, že je potrebné počas nadchádzajúcich prezidentských volieb počuť aj proeurópske hlasy.
Britský denník Financial Times ešte vo februári s odvolaním sa na anonymné zdroje napísal, že Lagardová sa rozhodla odstúpiť pred októbrom tohto roka. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz by tak mali čas vyhľadať jej nástupcu pred francúzskymi prezidentskými voľbami v apríli budúceho roka, v ktorých má šancu na víťazstvo euroskeptické Národné združenie.