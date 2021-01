Lagardová počíta s tým, že ekonomika eurozóny dosiahne rast

Frankfurt nad Mohanom 13. januára (TASR) - Odhady Európskej centrálnej banky (ECB) počítajúce s tohtoročným zotavením ekonomiky eurozóny takmer o 4 % platia aj naďalej, napriek tomu, že ekonomickú aktivitu v mnohých krajinách menového bloku ovplyvnili nové obmedzenia prijaté na zmiernenie dôsledkov druhej vlny pandémie. Podmienkou však je, aby sa tieto reštrikcie najneskôr koncom marca ukončili. Uviedla to v stredu šéfka ECB Christine Lagardová.



ECB v decembri zverejnila prognózu, podľa ktorej by ekonomika eurozóny mala tento rok vzrásť o 3,9 %. Súčasťou prognózy je však postupné odoznievanie pandémie a ukončovanie krízy.



Šéfka ECB na tejto prognóze zatiaľ trvá. Ako povedala v rozhovore pre agentúru Reuters, myslí si, že ostatné prognózy zverejnené v decembri sú stále reálne. "Naše predpovede počítajú s tým, že lockdown bude trvať do konca 1. štvrťroka," dodala Lagardová. Ak však budú reštriktívne opatrenia pretrvávať aj v 2. kvartáli, to by už vyvolalo obavy.