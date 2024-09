Šéfka ECB verí, že inflácia v eurozóne sa včas vráti na 2 %

Frankfurt nad Mohanom 30. septembra (TASR) - Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová v pondelok v Bruseli vyjadrila presvedčenie, že inflácia v eurozóne by sa mohla čoskoro vrátiť na cieľovú úroveň, a nevylúčila ďalšie zníženie úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Inflácia by sa vo štvrtom štvrťroku tohto roka mohla dočasne zvýšiť, keďže predchádzajúci prudký pokles cien energií sa už neprejaví na medziročnej miere, ale najnovší vývoj posilňuje našu dôveru, že inflácia sa včas vráti na cieľovú úroveň," povedala Lagardová na zasadnutí výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu . "Zohľadníme to na našom ďalšom menovopolitickom zasadnutí v októbri," dodala.



ECB 12. septembra rozhodla o znížení kľúčovej sadzby z vkladov na 3,5 % z 3,75 %. Zredukovala aj úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie na 3,65 % a jednodňové refinančné operácie na 3,90 %.



"Septembrové projekcie ekonómov ECB predpokladajú, že inflácia bude v roku 2024 v priemere na úrovni 2,5 %, v roku 2025 dosiahne 2,2 % a v roku 2026 ďalej klesne na 1,9 %," priblížila Lagardová. Jej výroky predstavujú zatiaľ najsilnejší signál možného zníženia sadzieb už na nadchádzajúcom zasadnutí ECB 17. októbra. Strednodobý inflačný cieľ banky je 2 %. Lagardová a ďalší predstavitelia ECB už predtým dali jasne najavo, že ďalšie uvoľňovanie menovej politiky závisí od hospodárskych údajov.



Tlaky na rast cien v eurozóne sa v poslednom období zmiernili. Inflácia v Nemecku, vo Francúzsku a v Španielsku v septembri citeľne klesla a dostala sa hlboko pod hranicu 2 %.