Šéfka ECB vyzvala EÚ na skoré odblokovanie programu obnovy

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová vyzvala predstaviteľov Európskej únie, aby v súvislosti so zablokovaným rozpočtom čo najskôr našli riešenie, čím by zároveň odblokovali aj program obnovy EÚ. Ten je pre región zasiahnutý druhou vlnou pandémie nového koronavírusu životne dôležitý.



Program obnovy EÚ v hodnote 750 miliárd eur zablokovali spolu s budúcim sedemročným rozpočtom EÚ v týchto dňoch Poľsko a Maďarsko. Ako dôvod uviedli dohodu medzi inštitúciami EÚ o právnom mechanizme, ktorý podmieňuje prístup k európskym fondom dodržiavaním zásad právneho štátu. Poliaci a Maďari tak zvýšili riziko, že aj keď by neskôr došlo ku kompromisu, uvoľnenie financií na pomoc poškodeným ekonomikám sa oddiali.



"Program obnovy je potrebné čo najskôr sfunkčniť," povedala Lagardová vo štvrtok na pôde Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti. Podľa nej sa terajšia druhá vlna nového koronavírusu a s ňou spojené opätovné karanténne opatrenia výrazne odrazia na ekonomike eurozóny. Najväčšou výzvou pre vlády bude preklenúť súčasnú situáciu na obdobie, dokiaľ sa nová vakcína nezačne využívať vo väčšej miere a zotavovanie ekonomiky nezačne naberať tempo.



Vzhľadom na to, že ekonomika eurozóny smeruje tento kvartál opätovne do recesie, šéfka ECB zopakovala, že banka je pripravená na najbližšom (decembrovom) zasadnutí uvoľniť menovú politiku. Opätovne uviedla, že opatrenia by mali byť zamerané na núdzový pandemický program nákupu dlhopisov (PEPP) a podporu bánk prostredníctvom dlhodobých lacných úverov.