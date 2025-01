Šéfka EIB: Investície EÚ do obrany sa v roku 2025 zdvojnásobia

Brusel 21. januára (TASR) - Európska investičná banka (EIB) očakáva, že v roku 2025 sa investície do európskeho obranného priemyslu zvýšia na 2 miliardy eur. Oznámila v utorok prezidentka banky Nadia Calvinová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V minulom roku Európska investičná banka dosiahla rekordnú jednu miliardu investícií v oblasti bezpečnosti a obrany," povedala Calvinová na stretnutí ministrov financií Európskej únie (EÚ) v Bruseli. "A už teraz vám môžem povedať, že očakávame, že v roku 2025 túto sumu zdvojnásobíme, čím dosiahneme investície vo výške 2 miliardy eur na podporu európskeho bezpečnostného a obranného priemyslu," dodala.



EÚ má v ostatných rokoch problémy s naštartovaním výroby zbraní, a to aj napriek tomu, že vojna Ruska proti Ukrajine viedla k tlaku na zvýšenie obranných kapacít a vojenskej pomoci Kyjevu, ktorý vyčerpáva domáce zásoby.



Európske krajiny, z ktorých mnohé sú aj členmi západnej obrannej aliancie NATO, sú pod dodatočným tlakom po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane vyzýval spojencov NATO, aby drasticky zvýšili svoje výdavky na obranu.



Existuje obava, že ak európsky obranný priemysel nezvýši produkciu dostatočne rýchlo, potrebné zbrane sa budú z veľkej časti nakupovať mimo Európy, čo by v konečnom dôsledku poškodilo európske hospodárstvo.