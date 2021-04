Šéfka EK Leyenová privítala rozhodnutie nemeckého ústavného súdu

Brusel/Karlsruhe 21. apríla (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová privítala rozhodnutie nemeckého ústavného súdu, ktorý odblokoval pozastavenú nemeckú ratifikáciu fondu obnovy Európskej únie (EÚ).



"EÚ po tejto bezprecedentnej pandémii pokračuje podľa plánu v ekonomickom zotavovaní," uviedla Leyenová na Twitteri. "Program Next Generation EU prerazí cestu pre zelenú, digitálnu a odolnejšiu Európsku úniu."



Nemecko môže po rozhodnutí ústavného súdu ratifikovať rozpočet EÚ a program obnovy v objeme 750 miliárd eur. Program s názvom Next Generation EU musia schváliť všetky členské štáty, až potom sa môžu začať uvoľňovať peniaze, ktoré majú ísť na obnovu ekonomík a potrebné reformy. Berlín tak dodrží stanovený termín, keďže s ratifikáciou sa počíta do konca júna.



Ústavný súd 26. marca predbežne zastavil nemeckú ratifikáciu fondu obnovy EÚ, takže zákon, ktorý predtým schválil Spolkový snem (Bundestag) aj Spolková rada (Bundesrat), nemohol podpísať nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier.