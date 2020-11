Šéfka EK: V rokovaniach medzi Londýnom a Bruselom nastal istý pokrok

Brusel 20. novembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok uviedla, že v najnovších rokovaniach o pobrexitovej obchodnej dohode s Britániou nastal istý pokrok, no naďalej je na jej dosiahnutí potrebné pracovať. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Po náročných týždňoch s veľmi, veľmi pomalými pokrokmi vidíme v posledných dňoch väčší pokrok, väčší posun v dôležitých bodoch. A to je dobre," povedala v piatok na tlačovej konferencii v Bruseli šéfka EK. Stále zostáva vyriešiť viacero sporných otázok vrátane rybolovu, no podarilo sa dosiahnuť určitý pokrok v otázke poskytovania štátnej pomoci. Von der Leyenová poukázala aj na to, že obe strany sú pod časovým tlakom: "Do cieľa nám zostáva ešte niekoľko metrov."



Európski diplomati nepredpokladajú, že by došlo k rýchlemu uzavretiu dohody - stane sa tak podľa nich len vtedy, ak sa britský premiér Boris Johnson rozhodne pristúpiť na kompromis.



Jeden z nich v tejto súvislosti uviedol, že rastú obavy, že rokovania nepokračujú dostatočne rýchlo na to, aby sa zaistila ratifikáciu dohody do konca roka. Priepasť medzi oboma stranami sa podľa neho "zmenšuje len pomaly". Napriek tomu stále existuje nádej, že rokovania sa uzavrú rýchlo, ak Londýn učiní nevyhnutné politické rozhodnutia, dodal.



V nasledujúcich dňoch budú rozhovory prebiehať takmer výlučne virtuálne, keďže hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier musel nastúpiť do karantény po tom, čo bol na koronavírus pozitívne testovaný jeden z tímu vyjednávačov EÚ, píše denník The Guardian.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Británia a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy. Rokovania napredujú pomaly pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako sú rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).