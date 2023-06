Šéfka EÚ je na turné po Latinskej Amerike, aby posilnila vzťahy

Brusel 12. júna (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová začala v pondelok turné po štyroch krajinách Latinskej Ameriky. Cieľom je posilniť politické a obchodné väzby, ktoré, ako Európska únia (EÚ) priznáva, niekedy zanedbáva. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



EÚ od ruskej invázie na Ukrajinu hľadá "podobne zmýšľajúcich" partnerov v snahe získať ďalšie možnosti obchodu aj zdroje kritických nerastov, ktoré sú potrebné pre jej zelený prechod a pomohli by jej tiež znížiť závislosť od Číny.



Von der Leyenová sa tento týždeň stretne s prezidentmi Brazílie, Argentíny, Čile a Mexika. Jej turné nasleduje po ceste nemeckého kancelára Olafa Scholza začiatkom tohto roka a prichádza týždeň pred tým, ako brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva odcestuje do Paríža.



Brusel bude tiež hostiť viac ako 30 lídrov z Latinskej Ameriky a Karibiku na samite 17. a 18. júla, ktorý má byť odrazovým mostíkom pre jeho novú agendu pre tento región.



Eurokomisár pre zahraničnú politiku Josep Borrell pripustil, že partnerstvo Únie s Latinskou Amerikou bolo niekedy "považované za samozrejmosť, alebo dokonca zanedbávané" a je potrebné ho rozšíriť.



Jedným z hlavných bodov programu von der Leyenovej bude obchodná dohoda, ktorú EÚ uzavrela v roku 2019 s juhoamerickým združením voľného obchodu Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur).



EÚ dlho rokovala o obchode so skupinou Mercosur, ktorú tvoria Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. V roku 2019, po takmer 20 rokoch vyjednávaní, sa Únii podarilo dosiahnuť dohodu, ktorá však stále nebola ratifikovaná. Dôvodom sú obavy členských štátov európskeho bloku z vplyvu dohody na juhoamerické pralesy a podnebie. Francúzsko upozornilo tiež na riziká, ktoré predstavuje nárast vývozu juhoamerických poľnohospodárskych produktov do Európy.



EÚ očakáva, že Mercosur čoskoro zareaguje na jej návrh pripojiť sa k záväzkom v oblasti udržateľnosti a zmeny klímy.



Von der Leyenová sa bude snažiť presadiť aj aktualizáciu obchodného paktu medzi EÚ a Mexikom, na ktorom sa obe strany dohodli v roku 2018.



Ďalším bodom jej programu bude snaha o partnerstvo v oblasti kritických nerastných surovín s viacerými krajinami v regióne. Má obchodnú dohodu s Čile, ktorá môže firmám z Únie poskytnúť lepší prístup k tamojšiemu lítiu a medi.



Prípadná dohoda s Argentínou by mohla viesť k prieskumu zásob bridlicovej ropy a plynu v tejto krajine s pomocou investorov z Európy.