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Šéfka firmy Daimler Truck: Výroba nákladných áut v Európe je ohrozená
Emisie CO2 veľkých nákladných áut sa podľa predpisov EÚ musia do roku 2030 znížiť o 43 % v porovnaní so stavom v roku 2019.
Autor TASR
Berlín 12. júla (TASR) - Výroba nákladných vozidiel v Európe je ohrozená, tvrdí generálna riaditeľka nemeckej automobilky Daimler Truck Karin Rdströmová. „Ak sa nezmenia predpisy v oblasti CO2, Európa ohrozuje konkurencieschopnosť svojho priemyslu úžitkových vozidiel,“ povedala Rdströmová, ktorá je v súčasnosti predsedníčkou výboru pre úžitkové vozidlá Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). Politici podľa nej naliehavosť situácie nechápu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Emisie CO2 veľkých nákladných áut sa podľa predpisov EÚ musia do roku 2030 znížiť o 43 % v porovnaní so stavom v roku 2019. Podľa Európskej komisie sú totiž veľké úžitkové vozidlá zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov v cestnej doprave Únie a tvoria viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov.
Za každý percentuálny bod (p. b.) emisií nad úroveň predpisov by musel napríklad Daimler Truck zaplatiť približne 120 miliónov eur. „Pre európsky priemysel úžitkových vozidiel by to malo existenčné dôsledky,“ povedala Rdströmová. Ak by firme Daimler Truck k splneniu cieľov chýbalo 10 p. b., jej segment Mercedes-Benz Trucks by podľa Rdströmovej už nedosiahol nijaký zisk. Vlani bol totiž prevádzkový zisk tejto značky v sume 698 miliónov eur.
Emisie CO2 veľkých nákladných áut sa podľa predpisov EÚ musia do roku 2030 znížiť o 43 % v porovnaní so stavom v roku 2019. Podľa Európskej komisie sú totiž veľké úžitkové vozidlá zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov v cestnej doprave Únie a tvoria viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov.
Za každý percentuálny bod (p. b.) emisií nad úroveň predpisov by musel napríklad Daimler Truck zaplatiť približne 120 miliónov eur. „Pre európsky priemysel úžitkových vozidiel by to malo existenčné dôsledky,“ povedala Rdströmová. Ak by firme Daimler Truck k splneniu cieľov chýbalo 10 p. b., jej segment Mercedes-Benz Trucks by podľa Rdströmovej už nedosiahol nijaký zisk. Vlani bol totiž prevádzkový zisk tejto značky v sume 698 miliónov eur.