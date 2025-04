Šéfka menového fondu vyzýva na rýchle vyriešenie obchodných sporov

Washington 24. apríla (TASR) - Generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vyzvala členské krajiny, aby „rýchlo“ pristúpili k vyriešeniu obchodných sporov, ktoré ohrozujú globálny hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Georgievová uviedla, že nepredvídateľnosť vyplývajúca z colnej politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa spôsobuje, že firmy odkladajú investície a spotrebitelia odkladajú výdavky. „Neistota je zlá pre podnikanie,“ povedala vo štvrtok novinárom na brífingu počas spoločného jarného zasadania MMF a Svetovej banky (SB). „Čím skôr sa tento mrak, ktorý visí nad našimi hlavami, rozplynie, tým lepšie sú vyhliadky na rast.“



Fond pred dvomi dňami znížil výhľad rastu svetovej ekonomiky v tomto roku. Úverová organizácia so 191 členskými krajinami, ktorá sa snaží podporovať globálny rast, finančnú stabilitu a znižovať chudobu, revidovala tiež výrazne nadol svoju prognózu pre ekonomiku USA. Pravdepodobnosť, že najväčšia svetová ekonomika upadne do recesie, vzrástla z 25 % na približne 40 %. Georgievová varovala, že ekonomické dôsledky obchodného konfliktu najviac postihnú chudobné krajiny, ktoré nemajú peniaze na kompenzáciu škôd.



Trump od návratu do Bieleho domu v januári uvalil clá na obchodných partnerov, pričom Číne zaviedol clá až vo výške 145 %. Zaviedol tiež plošné clá vo výške 10 % na takmer všetok dovoz, pričom na oceľ, hliník a autá sa vzťahujú clá vo výške 25 %. Opakovane však zmenil svoju politiku USA, keď náhle pozastavil alebo zmenil tarify. To vyvoláva zmätky vo firmách. Trumpove clá predstavujú dramatickú zmenu po desaťročí americkej politiky v prospech voľného obchodu. Výsledok je neistota, ktorá otriasla finančnými trhmi.



Georgievová vo štvrtok tiež uviedla, že kritika ministra financií USA Scotta Bessenta na adresu MMF „vyvolala množstvo dôležitých otázok“, s ktorými je potrebné sa popasovať. Bessent v prejave vo Washingtone kritizoval fond za to, že venuje „neprimeraný čas a zdroje otázkam, ako sú klimatická zmena, rodové a sociálne otázky“, a nemá tak dostatok času na svoju hlavnú funkciu - poskytovanie pôžičiek krajinám, ktoré zápasia s problémami s platobnou bilanciou.



Georgievová vo štvrtok vo Washingtone pred novinármi povedala, že oceňuje Bessentovo „opakovanie záväzku USA voči fondu a jeho úlohe“. „Nastolil množstvo dôležitých otázok a priorít pre inštitúciu,“ dodala s tým, že sa teší na diskusiu s americkými úradmi a členmi MMF.