Šéfka MMF Georgievová vyzvala členské štáty, aby nezvyšovali clá
Autor TASR
Washington 16. októbra (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová vo štvrtok vyzvala členské štáty, aby zachovali voľný obchod ako motor rastu svetovej ekonomiky. Doteraz iba tri krajiny, a to Spojené štáty, Čína a Kanada, zvýšili clá, poznamenala s tým, že štáty by mali prejaviť zdržanlivosť, aby sa predišlo negatívnym následkom, ako je vyššia inflácia, nižší hospodársky rast a ohrozenie zamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Najväčšia ekonomika sveta sa rozhodla použiť clá ako nástroj vo vzťahoch s partnermi,“ povedala Georgievová na okraj výročného zasadnutia MMF a Svetovej banky (SB) vo Washingtone. Zo 191 členských krajín MMF sa však 188 rozhodlo nepodniknúť odvetné opatrenia a obchodujú viac medzi sebou, dodala. Krajiny s veľkými externými prebytkami, ako je Čína, sa musia viac spoliehať na domácu spotrebu ako na export, zatiaľ čo ekonomiky s veľkými fiškálnymi deficitmi, ako sú Spojené štáty, ich musia znížiť, aby pomohli globálnemu hospodárstvu, uzavrela Georgievová.
MMF tento týždeň mierne zlepšil prognózu globálneho rastu na tento rok, v porovnaní s predpoveďami pred zmenami obchodných politík sú však nižšie. Fond aktuálne počíta v tomto roku s expanziou o 3,2 % po náraste o 3,3 v roku 2024. Vo svojej aprílovej prognóze očakával + 3 %. Predpoveď na rok 2026 ponechal na úrovni + 3,1 %.
Globálna ekonomika sa podľa MMF prispôsobuje prostrediu, ktoré bolo pretvorené novými politickými opatreniami. Niektoré extrémy vyšších ciel boli zmiernené vďaka následným dohodám a zmenám. Ekonomické prostredie však zostáva volatilné a dočasné faktory, ktoré podporovali aktivitu v 1. polroku roka 2025, už slabnú, uviedol fond v najnovšom vydaní svojej správy o globálnej ekonomike World Economic Outlook (WEO).
