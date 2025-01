Šéfka MMF očakáva tento rok stabilný rast svetovej ekonomiky

Washington 11. januára (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) by mal v nasledujúcich dňoch zverejniť nový odhad vývoja svetovej ekonomiky a podľa šéfky MMF Kristaliny Georgievovej by mal na tento rok prognózovať stabilné tempo rastu. Podrobnejšie informácie nezverejnila, jej slová však naznačujú potvrdenie prognózy spred zhruba troch mesiacov. MMF zverejní aktualizovanú prognózu vývoja ekonomiky už na budúci týždeň. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa šéfky fondu si ekonomika USA počína "o niečo lepšie," než sa čakalo, pretrváva tu však vysoká neistota, čo sa týka obchodnej politiky nastupujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Tá bude mať výrazný vplyv na vývoj globálneho hospodárstva. MMF oznámi aktualizovanú prognózu 17. januára, iba tri dni pred nástupom Trumpa do Bieleho domu.



V októbri MMF zverejnil aktualizovanú prognózu na rok 2024 a pri USA, Brazílii a Británii vyhliadky zlepšil. Naopak, v prípade Číny, Japonska a eurozóny ich zhoršil. Čo sa týka Číny, za rok 2024 odhaduje rast o 4,8 %, pričom ešte v júli počítal s rastom o 5 %. Pri eurozóne zhoršil odhad o 0,1 percentuálneho bodu z 0,9-percentného rastu na 0,8 %. Naopak, USA by namiesto rastu o 2,6 % odhadovaného v júli mali za rok 2024 zaznamenať rast o 2,8 %.



Fond zároveň potvrdil pôvodnú prognózu vývoja svetovej ekonomiky. Ako v júli, tak aj v októbri uviedol, že v roku 2024 vzrastie globálna ekonomika o 3,2 %. Avšak na tento rok odhad mierne zhoršil. Zatiaľ čo v júli MMF odhadoval rast svetovej ekonomiky v roku 2025 na úrovni 3,3 %, v októbri ju zrevidoval na 3,2 %, teda na rovnakú úroveň ako za rok 2024.