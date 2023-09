Šéfka MMF po návšteve Číny ocenila produktívne rozhovory s jej vedením

Peking 4. septembra (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová v pondelok ocenila "produktívne a vecné" rozhovory s najvyššími predstaviteľmi Číny po ukončení návštevy v krajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



MMF v júli upozornil na to, že zotavovanie globálnej ekonomiky po pandémii ochorenia COVID-19 sa spomaľuje, a to aj napriek miernemu zlepšeniu prognózy jej rastu v tomto roku.



Číne, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou sveta, fond predpovedal v roku 2023 rast o 5,2 %. To je o niečo viac ako cieľ vlády v Pekingu, ktorým je expanzia ekonomiky o približne 5 %. Hospodársky rast ázijskej krajiny sa však v uplynulých mesiacoch "zasekol", keďže slabý spotrebiteľský dopyt, vysoká nezamestnanosť mladých ľudí a kríza v dôležitom realitnom sektore ochromili už aj tak slabý výkon ekonomiky po pandémii.



Georgievová vo videu na platforme X, predtým známej ako Twitter, uviedla, že mala "veľmi produktívne a vecné diskusie s čínskym vedením" vrátane premiéra Li Čchianga, vicepremiéra Che Li-fenga, guvernéra centrálnej banky Pchan Kung-šenga a ministra financií Liou Kchuna. Hovorila s nimi o stave svetovej ekonomiky aj o vývoji v Číne.



"Hovorili sme o opatreniach, ktoré čínska vláda prijíma na dosiahnutie cieľa (v oblasti rastu)," povedala bulharská ekonómka a dodala, že tento cieľ je "dôležitý pre Čínu aj pre svet".



Pripomenula, že veľa krajín je zraniteľných voči dôsledkom pandémie nového koronavírusu a vojnových otrasov. Je preto dôležité, aby mal MMF finančnú silu a mohol im pomôcť.



"Som vďačná Číne za uznanie úlohy MMF v centre globálnej finančnej záchrannej siete," dodala.



Šéfka MMF v marci naliehala na čínskych politikov, aby sa snažili zvýšiť produktivitu a nastoliť rovnováhu v ekonomike a nasmerovať ju od investícií smerom k trvalejšiemu rastu poháňanému spotrebou.



Georgievová na záver uviedla, že sa stretla aj s Dilmou Rousseffovou, bývalou brazílskou prezidentkou, ktorá teraz vedie Novú rozvojovú banku, inštitúciu založenú rozvíjajúcimi sa ekonomikami zo skupiny BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika).