Šéfka MMF poprela správu Svetovej banky o zmene správy o Číne

Washington 16. septembra (TASR) - Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgieva vo štvrtok spochybnila nezávislé vyšetrovanie, podľa ktorého pri predchádzajúcom pôsobení vo Svetovej banke (SB) tlačila na zamestnancov, aby zmenili správu o investičnom prostredí v Číne v snahe vyhnúť sa hnevu Pekingu.



Svetová banka vo štvrtok oznámila, že okamžite zruší svoju správu s názvom Doing Business po tom, čo vyšetrovanie odhalilo nezrovnalosti pri rokoch 2018 a 2020.



Doing Business hodnotí krajiny na základe ich regulácií v oblasti podnikania a ekonomických reforiem. Podľa výsledkov vyšetrovania sa Peking v roku 2017 sťažoval na svoje umiestnenie na 78. mieste v zozname a správa pre rok 2018 mala ukázať, že Čína klesla ešte nižšie.



Zatiaľ čo zamestnanci SB pracovali na správe, vedenie banky viedlo citlivé rokovania o zvýšení úverového kapitálu, čo si vyžiadalo dohodu s poprednými členskými štátmi vrátane Číny.



V týždňoch pred zverejnením správy na konci októbra 2017 sa vtedajší prezident Svetovej banky Jim Kim a Georgieva, v tom čase generálna riaditeľka SB, stretli so zamestnancami a požiadali ich, aby preskúmali aktualizáciu metodiky v súvislosti s Čínou, podľa vyšetrovania právnickej firmy WilmerHale.



Kim diskutoval o rebríčku s vysokými čínskymi predstaviteľmi, ktorí boli z pozície krajiny zhrození. Kimovi asistenti nastolili otázku, ako to zlepšiť.



Podľa autorov správy, ktorí analyzovali 80.000 dokumentov a urobili rozhovor s viac ako tromi desiatkami súčasných aj bývalých zamestnancov, Georgieva pokarhala vysokého predstaviteľa SB za „nepochopenie vzťahu banky s Čínou a nepochopenie dôležitosti správy Doing Business pre krajinu“.



Pod tlakom vyššieho manažmentu zamestnanci údajne zmenili niektoré vstupné údaje, čo zlepšilo pozíciu Číny v roku 2018 o sedem miest a umiestnila sa na 78. priečke, rovnako ako v predchádzajúcom roku.



Vyšší úradník Svetovej banky uviedol, že Georgieva mu potom poďakovala za to, čo „robí pre multilateralizmus“, uvádza sa vo vyšetrovaní.



Georgieva, ktorá sa v októbri 2019 stala šéfkou MMF, spochybnila vyšetrovanie. „Zásadne nesúhlasím so zisteniami a interpretáciami vyšetrovania nezrovnalostí v údajoch v súvislosti s mojou úlohou pri správe Svetovej banky o podnikaní v roku 2018,“ uviedla vo vyhlásení. „V tejto záležitosti som už absolvovala úvodný brífing s výkonnou radou MMF.“



Paul Romer, nositeľ Nobelovej ceny, ktorý v tom čase pôsobil ako hlavný ekonóm Svetovej banky, v januári 2018 odstúpil po tom, čo novinárovi povedal, že metodika hodnotenia bola zmenená spôsobom, ktorý môže vyvolávať dojem, že pri výsledkoch zavážili politické dôvody. Svetová banka vtedy dôrazne odmietala akýkoľvek politický vplyv na rebríček.