Šéfka MMF:Riziká pre finančnú stabilitu vzrástli, nutná je obozretnosť

Peking 26. marca (TASR) - Riziká pre finančnú stabilitu sa zvýšili, čo znamená, že je nevyhnutné zostať obozretný, aj keď posledné kroky rozvinutých ekonomík čiastočne zmiernili doterajšie napätie na trhu. Povedala to v nedeľu na ekonomickom fóre v Pekingu šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Georgievová zopakovala svoj už skôr zverejnený názor, že rok 2023 bude ďalším náročným rokom. Tempo rastu ekonomiky sa spomalí pod 3 %, za čím sú dôsledky pandémie nového koronavírusu, vojna na Ukrajine a sprísňovanie menovej politiky. Napriek tomu, že vyhliadky na rok 2024 sú o niečo lepšie, rast svetovej ekonomiky zotrvá hlboko pod historickým priemerom 3,8 % a celkové vyhliadky ostávajú slabé, dodala šéfka fondu v prejave na Čínskom rozvojovom fóre v Pekingu. MMF, ktorý predbežne predpokladá v tomto roku rast svetovej ekonomiky o 2,9 %, zverejní novú prognózu na budúci mesiac.



Georgievová ocenila, že vlády priemyselne rozvinutých krajín reagovali rýchlo a rozhodne na hroziace riziká pre finančnú stabilitu po tom, ako vývoj na trhoch ovplyvnil tento mesiac krach dvoch amerických bánk. Upozornila však, že aj napriek tomu je potrebné zostať ostražitý.



"Takže aj naďalej pozorne sledujeme vývoj na trhoch a posudzujeme možné dôsledky pre výhľad globálnej ekonomiky a globálnej finančnej stability," povedala Georgievová s tým, že MMF venuje veľkú pozornosť najmä najzraniteľnejším krajinám, zvlášť nízkopríjmovým s vysokou úrovňou dlhu. Zároveň varovala pred geoekonomickou fragmentáciou, ktorá by mohla svet rozdeliť do konkurenčných ekonomických blokov, výsledkom čoho bude "nebezpečné rozdelenie, ktoré bude pre každého znamenať väčšiu chudobu a nižšiu bezpečnosť".