Šéfka nemeckej rady múdrych varuje pred dôsledkami veľkej koalície

Berlín 27. decembra (TASR) - Hlavná ekonomická poradkyňa nemeckej vlády varuje pred dôsledkami veľkej koalície kresťanských (CDU/CSU) a sociálnych demokratov (SPD), ktorá by mohla vzísť z predčasných parlamentných volieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"CDU/CSU a SPD pochádzajú z odlišných svetov, ktoré sa tak ľahko nezhodnú. Hrozí stagnácia reforiem a ďalší úbytok prosperity," uviedla Monika Schnitzerová, predsedníčka poradného orgánu nemeckej vlády známeho pod označením rada múdrych.



Akákoľvek nová vláda sa nevyhne reforme dlhovej brzdy, ústavného zákona, ktorého cieľom je zabrániť nadmernému zadlžovaniu, dodala ekonómka v rozhovore pre periodiká vydavateľského domu Funke Mediengruppe. Aj mierne uvoľnenie dlhových pravidiel by podľa nej poskytlo vláde značný manévrovací priestor, ktorý by mala využiť zodpovedným spôsobom.



"V otázke reformy dlhovej brzdy je veľmi dôležité, aby sa zo zákona stanovilo, že dodatočné peniaze sa použijú výlučne na investície orientované na budúcnosť - obranu, infraštruktúru, vzdelávanie," zdôraznila Schnitzerová.