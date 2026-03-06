< sekcia Ekonomika
Šéfka podnikovej rady vo Volkswagene je otvorená zbrojárskej výrobe
Zástupkyňa zamestnancov pripomenula, že spoločnosť MAN, divízia skupiny Volkswagen, už roky vyrába vojenské nákladné vozidlá v spolupráci s koncernom Rheinmetall.
Autor TASR
Wolfsburg 6. marca (TASR) - Šéfka podnikovej rady v skupine Volkswagen (VW) Daniella Cavallová vyjadrila otvorenosť voči projektom v oblasti obrany. Táto cesta by podľa nej mohla byť obzvlášť perspektívna pre závod v Osnabrücku, kde sa už uskutočnili testy prototypov armádnych vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Verím, že Nemecko a Európa sa musia stať nezávislejšími v oblasti obrany,“ uviedla Cavallová v rozhovore pre DPA. „Svet sa dramaticky zmenil. Preto je dôležité, aby Európa v tejto oblasti vytvorila protiváhu,“ dodala.
Zástupkyňa zamestnancov pripomenula, že spoločnosť MAN, divízia skupiny Volkswagen, už roky vyrába vojenské nákladné vozidlá v spolupráci s koncernom Rheinmetall.
Volkswagen skúma možnosť výroby armádnych vozidiel vo svojom závode v Osnabrücku. Spoločnosť vyvinula dva koncepty založené na modeloch VW Amarok a Crafter, ktoré vo februári predstavila na zbrojárskom veľtrhu Enforce Tac v Norimbergu. Volkswagen tento týždeň uviedol, že skúma trhový potenciál týchto vozidiel. „Či a do akej miery z toho vyplynú konkrétne projekty, je momentálne otvorené,“ poznamenal hovorca skupiny.
V závode v Osnabrücku, kde pracuje približne 2300 ľudí, tento rok skončí výroba vozidiel Porsche a v polovici budúceho roka aj kabrioletu VW T-Roc. Spoločnosť o budúcnosti závodu zatiaľ nerozhodla. Za potenciálneho kupca sa považuje skupina Rheinmetall.
