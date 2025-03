Šéfka rady múdrych kritizuje CDU/CSU a SPD pre ich výdavkové plány

Berlín 9. marca (TASR) - Šéfka výboru ekonomických poradcov, tzv. rady múdrych, ktorá pôsobí pri nemeckej vláde, kritizuje strany, ktoré rokujú o vytvorení novej vládnej koalície, za neochotu k úsporným opatreniam. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Obzvlášť nepochopiteľné je, že nebola dohodnutá žiadna naliehavo potrebná dôchodková reforma, a že sa má realizovať zvýšenie výdavkov sľúbené počas volebnej kampane, ako je napríklad zvýšenie materského dôchodku, dotácie na naftu pre poľnohospodárov a zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre stravovacie zariadenia, napriek napätej rozpočtovej situácii," uviedla šéfka rady Monika Schnitzerová v rozhovore pre médiá vydavateľskej skupiny Funke.



Kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) by mali vyslať obyvateľstvu signál, že každý sa bude musieť niečoho zriecť, ak bude potrebné investovať podstatne viac peňazí do obrany. "Teraz by na to bol ten správny čas," zdôraznila ekonómka.



Kresťanskí a sociálni demokrati podporujú uvoľnenie ústavného zákona o dlhovej brzde v prípade výdavkov na obranu. Vyňaté z limitov pre nové zadlžovanie by mali byť výdavky presahujúce jedno percento hrubého domáceho produktu (HDP). Táto hranica je stanovená príliš nízko, uviedla ekonómka, ktorá vyjadrila pripomienky aj k navrhovanému osobitnému fondu na rozvoj infraštruktúry v objeme 500 miliárd eur.



Neexistuje žiadna záruka, že dohodnutý mimorozpočtový fond zabezpečí dodatočné investície namiesto toho, aby vypĺňal existujúce rozpočtové medzery alebo rozdával volebné darčeky, vysvetlila Schnitzerová. Plánované opatrenia na podporu priemyslu, ako sú nižšie dane z elektriny alebo nákupné prémie na elektromobily, označila za rozumné, hoci jej stále chýbajú podrobnosti o financovaní.