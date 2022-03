Šéfka ruskej centrálnej banky by mala pokračovať vo funkcii

Moskva 18. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin navrhol znovu vymenovať za šéfku centrálnej banky Elviru Nabiullinovú, "ostrieľanú ekonómku", ktorá previedla krajinu ťažkými obdobiami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Päťdesiatosemročná Nabiullinová, ktorá je vo funkcii od roku 2013, pomohla previesť ruskú ekonomiku predchádzajúcim kolom sankcií Západu v roku 2014 po anexii Krymu, ako aj prudkými výkyvmi cien ropy a nárastom inflácie.



"Prezident Ruskej federácie navrhol Dume ako kandidátku na post guvernérky centrálnej banky Elviru Nabiullinovú," uviedla v piatok dolná komora parlamentu na svojom televíznom kanáli Telegram. Duma bude o jej opätovnom vymenovaní hlasovať v pondelok 21. marca.



Centrálna banka 28. februára, štyri dni po vstupe ruských vojsk na Ukrajinu, zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu z 9,5 na 20 % ako reakciu na sankcie Západu, ktoré do značnej miery odrezali ruský finančný sektor od globálnej ekonomiky. V piatok centrálna banka ponechala kľúčový úrok nezmenený na úrovni 20 %.



Nabiullinová po zasadaní banky povedala, že je "extrémne ťažké" poskytnúť aktualizované ekonomické prognózy v súčasných podmienkach, ale urobí tak na budúci mesiac. Snažila sa pritom hovoriť o ekonomike upokojujúcim tónom a uviedla, že opatrenia prijaté v reakcii na „bezprecedentné“ západné sankcie pomohli vyhnúť sa hromadným výberom peňazí, a že situácia v oblasti likvidity sa stabilizovala.



"Inflácia zostane určitý čas zvýšená, ale nedovolíme, aby sa rozvinula inflačná špirála," povedala. Dodala, že menová politika banky by mala umožniť ekonomike postupne sa prispôsobiť novým podmienkam, pričom inflácia by sa mala vrátiť na úroveň 4 % v roku 2024.



Uviedla tiež, že obchodovanie s dlhopismi sa obnoví na moskovskej burze, ktorá je zatvorená od 25. februára, a centrálna banka nakúpi ruské vládne dlhopisy, aby znížila volatilitu na tomto trhu.