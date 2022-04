Šéfka ruskej centrálnej banky naznačila zníženie úrokových sadzieb

Moskva 18. apríla (TASR) - Ruská ekonomika nebude schopná žiť donekonečna zo svojich finančných rezerv a bude sa musieť transformovať, aby dokázala riešiť problémy vyplývajúce z medzinárodných sankcií. Uviedla to v pondelok guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová, ktorá zároveň naznačila, že banka by mohla pristúpiť k ďalšiemu zníženiu kľúčovej úrokovej sadzby. Tú nečakane znížila pred 10 dňami až o 300 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vo svojom zatiaľ najvýznamnejšom prejave v súvislosti so situáciou ruskej ekonomiky od útoku Ruska na Ukrajinu Nabiullinová povedala, že inflácia dosiahne cieľ centrálnej banky až v roku 2024. Ten Ruská národná banka stanovila na úrovni 4 %.



"Obdobie, v ktorom ekonomika dokáže žiť z rezerv, nie je nekonečné. Už v 2. a 3. štvrťroku nás čaká štrukturálna transformácia a hľadanie nového biznis modelu," uviedla šéfka centrálnej banky. Ako dodala, sankcie doteraz ovplyvňovali najmä finančný trh, "teraz však v čoraz väčšej miere začnú zasahovať samotnú ekonomiku".



"Najväčšie problémy budú súvisieť s obmedzeniami dovozov a logistiky zahraničného obchodu a do budúcnosti s obmedzeniami exportu," povedala Nabiullinová s tým, že ruské firmy sa budú musieť na tento stav adaptovať, ako výrobcovia, tak exportéri.



Po útoku Ruska na Ukrajinu 24. februára zaznamenala ruská mena prepad kurzu na historické minimum, na čo centrálna banka koncom februára reagovala prudkým zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby na 20 %. Hlavnú úrokovú sadzbu tým viac než zdvojnásobila. Vzhľadom na nastupujúce problémy v ekonomike a zároveň mierne spomalenie rastu spotrebiteľských cien sa tento mesiac rozhodla sadzbu znížiť, konkrétne na 17 %.



V tejto súvislosti Nabiullinová naznačila, že banka by mohla v znižovaní kľúčovej sadzby pokračovať. "Musíme mať možnosť znižovať kľúčovú sadzbu rýchlejšie. Musíme vytvoriť podmienky na zlepšenie dostupnosti úverovania ekonomiky," dodala.