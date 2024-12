Šéfka ruskej centrálnej banky naznačila zvýšenie úrokových sadzieb

Moskva 4. decembra (TASR) - Ruská centrálna banka zváži zvýšenie úrokových sadzieb do konca roka, keďže krajina zápasí s vysokou infláciou a oslabovaním meny. Uviedla to v stredu na investičnom fóre v Moskve guvernérka banky Elvira Nabiullinová. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Centrálna banka pripúšťa možnosť zvýšenia sadzieb, povedala Nabiullinová na investičnom fóre. "Musíme znížiť infláciu," dodala. Aj ruský prezident Vladimir Putin na tom istom podujatí neskôr v stredu povedal, že "je potrebné obmedziť infláciu".



Ruská centrálna banka zdvihla úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za dve desaťročia, pričom kľúčový úrok je aktuálne na úrovni 21 %. Snaží sa tak zastaviť negatívny vplyv vojny na Ukrajine a západných sankcií na ekonomiku.



Inflácia v Rusku dosahuje viac ako dvojnásobok cieľa banky na úrovni 4 %, pričom guvernérka varovala, že na cieľovú úroveň možno klesne až v roku 2026. Analytici očakávajú, že centrálna banka na zasadnutí 20. decembra zvýši svoje úrokové sadzby na 22 alebo 23 %.



Nabiullinová však na investičnom fóre v Moskve taktiež uviedla, že vidí známky spomalenia poskytovania úverov, čo by mohlo pomôcť ochladiť prehrievajúcu sa ruskú ekonomiku.



Rusko masívne zvýšilo vojenské výdavky na svoju ofenzívu na Ukrajine. To pomohlo ekonomike vzdorovať predpovediam dlhej recesie, ale vojna spôsobila aj veľký nedostatok pracovnej sily a vysokú infláciu. Nabiullinová pritom označila úrokové sadzby za "silný nástroj boja s infláciou".