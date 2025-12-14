< sekcia Ekonomika
Šéfka Unicredit: Pravdepodobnosť, že prevezmeme Commerzbank je malá
Akákoľvek transakcia musí dávať zmysel z pohľadu akcionárov, zákazníkov a zamestnancov, povedala Orloppová.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 14. decembra (TASR) - Prevzatie nemeckej banky Commerzbank jej talianskym konkurentom Unicredit je v súčasnosti málo pravdepodobné, uviedla v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag generálna riaditeľka nemeckej spoločnosti Bettina Orloppová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Akákoľvek transakcia musí dávať zmysel z pohľadu akcionárov, zákazníkov a zamestnancov, povedala Orloppová. Talianska strana môže argumentovať potenciálne vysokými synergickými efektami, čo je však vzhľadom na prekrývanie obchodých aktivít oboch spoločnosti a vysoké riziká otázne, dodala. Unicredit má podľa nej stále šancu vycúvať z transakcie a zachovať si pritom tvár. Talianom sa vstup do Commerzbank oplatil, poznamenala s odkazom na skutočnosť, že hodnota akcií nemeckej banky sa počas tohto roka viac ako zdvojnásobila.
Commerzbank od septembra minulého roka čelí pokusom o prevzatie zo strany spoločnosti UniCredit. Taliansky bankový gigant je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje niečo vyše 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám. Ak by podiel dosiahol 30 %, Taliani by museli predložiť ponuku na prevzatie zostávajúcich akcií Commerzbank. Ak bude ponuka na stole, predstavenstvo ju, samozrejme, preskúma, uzavrela Orloppová.
Akákoľvek transakcia musí dávať zmysel z pohľadu akcionárov, zákazníkov a zamestnancov, povedala Orloppová. Talianska strana môže argumentovať potenciálne vysokými synergickými efektami, čo je však vzhľadom na prekrývanie obchodých aktivít oboch spoločnosti a vysoké riziká otázne, dodala. Unicredit má podľa nej stále šancu vycúvať z transakcie a zachovať si pritom tvár. Talianom sa vstup do Commerzbank oplatil, poznamenala s odkazom na skutočnosť, že hodnota akcií nemeckej banky sa počas tohto roka viac ako zdvojnásobila.
Commerzbank od septembra minulého roka čelí pokusom o prevzatie zo strany spoločnosti UniCredit. Taliansky bankový gigant je v súčasnosti najväčším akcionárom Commerzbank, v ktorej kontroluje niečo vyše 26 % akcií a prostredníctvom finančných nástrojov má prístup k ďalším trom percentám. Ak by podiel dosiahol 30 %, Taliani by museli predložiť ponuku na prevzatie zostávajúcich akcií Commerzbank. Ak bude ponuka na stole, predstavenstvo ju, samozrejme, preskúma, uzavrela Orloppová.