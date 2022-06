Šéfka WTO verí v jednu alebo dve globálne dohody

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Ženeva 12. júna (TASR) - Šéfka Svetovej obchodnej organizácie (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala vyjadrila v nedeľu opatrný optimizmus a nádej, že viac ako 100 ministrov obchodu na stretnutí v Ženeve tento týždeň dosiahne jednu alebo dve globálne dohody. Varovala však, že cesta k nim bude hrboľatá a kamenistá. TASR o tom informuje na základe správy AFP. Ministri budú riešiť potravinovú bezpečnosť v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, nadmerný rybolov a spravodlivý prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19.Len niekoľko hodín pred otvorením prvého ministerského stretnutia WTO po takmer piatich rokoch generálna riaditeľka organizácie pôvodom z Nigérie skonštatovala, že svet sa od poslednej ministerskej konferencie zmenil.povedala na tlačovej konferencii, pričom doznievajúcu pandémiu ochorenia COVID-19, vojnu na Ukrajine a veľkú potravinovú a energetickú krízu označila za časti "polykrízy".Vyzvala ministrov obchodu, aby v nadchádzajúcich dňoch urobili maximum pre dosiahnutie dohody v otázkach, ako sú zníženie dotácií na rybolov, zlepšenie prístupu k vakcínam proti ochoreniu COVID-19, riešenie potravinovej bezpečnosti a stanovenie smeru reformy samotnej WTO. Upozornila tiež ministrov, že by nemali očakávať, že dosiahnu všetko, čo je na zozname želaní ich krajín a aby uznali, že kompromisy nie sú nikdy dokonalé.Kľúčovou témou ministerskej konferencie bude potravinová bezpečnosť počas invázie Ruska na Ukrajinu, ktorá je významným exportérom obilia.Komisár Európskej únie (EÚ) pre obchod Valdis Dombrovskis uviedol, že blok "tvrdo pracoval so všetkými členmi na príprave multilaterálneho balíka potravinovej bezpečnosti" a kritizoval Rusko za "použitie potravín a obilia ako vojnovej zbrane".Mnohí z viac ako 100 ministrov kategoricky odmietajú rokovať priamo s Moskvou, existujú preto obavy, že by to mohlo ovplyvniť aj snahu WTO o uzavretie dohôd. "Existuje reálne riziko, že sa veci na budúci týždeň vykoľaja," uviedol diplomatický zdroj zo Ženevy.Napätie však neodradilo šéfku WTO od horlivého úsilia dosiahnuť dohody o celom rade otázok na prvom stretnutí ministrov počas jej mandátu. Globálna obchodná organizácia sa snaží tiež dokázať svoju hodnotu po takmer desaťročí bez nových veľkých obchodných dohôd.Existuje opatrný optimizmus, že krajiny by sa po viac ako 20 rokoch rokovaní mohli konečne dohodnúť na zákaze dotácií, ktoré prispievajú k nezákonnému a neregulovanému rybolovu. WTO tvrdí, že rozhovory nikdy neboli tak blízko k cieľovej čiare, no diplomati zostávajú opatrní.Jedným z hlavných problémov je tzv. špeciálne a rozdielne zaobchádzanie (special and differential treatment, SDT) pre rozvojové krajiny, akou je aj veľká rybárska krajina India, ktoré môžu požiadať o výnimky.Podľa návrhu by sa výnimky nevzťahovali na členské štáty, ktoré predstavujú zatiaľ nedefinovaný podiel na globálnom objeme rybolovu. Trvanie výnimiek zostáva tiež nedefinované.Environmentálne skupiny tvrdia, že škodlivé dotácie na rybolov dlhšie ako 10 rokov by boli katastrofou. India pritom požaduje 25-ročnú výnimku. Jej tvrdohlavé presadzovanie svojich požiadaviek v oblasti rybolovu a aj v iných oblastiach ohrozuje šance na dosiahnutie dohody, keďže si to vyžaduje súhlas všetkých členov.povedal nemenovaný veľvyslanec, pričom poukázal aj na reformu WTO a poľnohospodárstvo.