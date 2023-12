Šéfkou Európskej investičnej banky bude španielka Nadia Calviňová

Brusel 8. decembra (TASR) - Ministri financií EÚ (Ecofin) sa na piatkovom zasadnutí v Bruseli dohodli, že podporia kandidatúru Nadie Calviňovej za prezidentku Európskej investičnej banky (EIB), čo znamená, že eurokomisárka Margrethe Vestagerová túto funkciu nezíska. Ministri o tejto téme diskutovali ako guvernéri EIB za svoje členské štáty.



Ministri k rozhodnutiu dospeli po konzultáciách medzi akcionármi banky na čele s belgickým podpredsedom vlády a ministrom financií Vincentom Van Peteghemom, ktorý v súčasnosti predsedá Rade guvernérov EIB.



"Sme presvedčení, že Nadia Calviňová má všetky kvality potrebné na riadenie najväčšej multilaterálnej banky na svete, na presmerovanie veľmi potrebného financovania v prospech podnikov a na podporu investícií na zvýšenie konkurencieschopnosti a udržateľného rastu Európy," uviedol Peteghem v správe pre médiá.



Calviňová, ktorá je prvou podpredsedníčkou španielskej vlády a ministerkou hospodárstva, obchodu a podnikania, nahradí na čele EIB Wernera Hoyera, ktorého druhý mandát vyprší 31. decembra 2023. Calviňová v rokoch 2014 až 2018 pôsobila ako generálna riaditeľka pre rozpočet v Európskej komisii.



"EIB, finančná zložka EÚ, je kľúčovou inštitúciou pre európske hospodárstvo. V budúcnosti bude mať ešte dôležitejšiu úlohu, a to financovať zelenú transformáciu, poskytovať finančnú podporu na obnovu Ukrajiny a podporovať úlohu Európy vo svete," vyhlásila Calviňová po rozhodnutí ministrov, že bola zvolená viesť túto banku.



Jej predchodca, Werner Hoyer, stál na čele iniciatív od financovania vakcín proti ochoreniu COVID-19 a detskej obrne až po pomoc európskym podnikom prekonať následky finančnej a sociálnej krízy v roku 2008, pandémie koronavírusu a vojny Ruska proti Ukrajine. Hoyer tiež zabezpečil to, že EIB neutrpela vplyvom brexitu a riadil najväčší nárast kapitálu v histórii banky.



V roku 2022 banka spustila program EIB Global na podporu opatrení v oblasti klímy, hospodárskeho rastu, inovácií a rozvoja mimo EÚ a aj vďaka tomu, že zvýšila objemy svojich úverov na investície do čistej energie, dostala prezývku "klimatická banka EÚ".



Politická dohoda na úrovni Ecofin pripravuje pôdu pre formálny proces menovania Správnou radou a Radou guvernérov EIB prostredníctvom písomného postupu. Očakáva sa, že hlasovanie v Správnej rade a Rade guvernérov bude ukončené v najbližších týždňoch, pred oficiálnym dátumom začiatku plynutia nového mandátu, 1. januára 2024.



Týždenník Politico v piatok informoval, že Vestagerová po tom, ako neuspela v súťaži o šéfku EIB, sa vráti k svojim predošlým povinnostiam v Európskej komisii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)