Šéfkou Medzinárodného menového fondu zostáva K. Georgieva

Washington 13. apríla (TASR) - Na čele Medzinárodného menového fondu (MMF) zostáva Kristalina Georgieva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Výkonná rada MMF v piatok po viacerých rozhovoroch s Georgievou, ktorá bola jedinou kandidátkou, potvrdila, že zostáva vo funkcii aj ďalších päť rokov. Bude to jej druhé funkčné obdobie. Podľa rady je Georgieva silným a agilným lídrom a dodala, že sa teší na ďalšiu spoluprácu s ňou.



Oznámenie bolo zverejnené tesne pred jarným zasadnutím MMF a Svetovej banky vo Washingtone, ktoré sa uskutoční na budúci týždeň. Teraz, keď je známe, že Georgieva zostane vo funkcii výkonnej riaditeľky MMF, sa návštevníci môžu viac sústrediť na ekonomické otázky než na vnútorné fungovanie MMF.



Bulharská ekonómka, ktorej súčasné funkčné obdobie sa začalo v roku 2019 a potrvá do konca septembra, získala minulý mesiac podporu ministrov financií Európskej únie vrátane Francúzska a Nemecka.



Na čele MMF, ktorý sídli vo Washingtone, vždy stál Európan, ktorého si vyberali európske štáty. To je výsledkom dohody s USA z obdobia po druhej svetovej vojne, ktoré zasa vyberajú šéfa Svetovej banky.



Sedemdesiatročná Georgieva stála na čele MMF aj v čase pandémie, keď sa snažila pomôcť zadlženým krajinám. Nedávno varovala pred negatívnymi vplyvy roztrieštenosti obchodu, spôsobenej zhoršujúcimi sa vzťahmi medzi USA a Čínou na globálnu ekonomiku.