Šéfkou odboru rovnosti žien a mužov v rezorte práce bude Z.Brixová

Bratislava 27. júla (TASR) – Novou šéfkou odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR sa stane Zuzana Brixová, ktorá pôsobila v Konferencii biskupov Slovenska (KBS). Do funkcie nastúpi 1. augusta. Na poste vystrieda Oľgu Pietruchovú. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.



Odbor funguje v rámci organizačnej štruktúry MPSVR. Podľa informácií na webovej stránke odboru je podriadený priamo ministrovi práce. Zaoberá sa tvorbou štátnej politiky v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V rámci svojej činnosti okrem iného spracúva strategické a koncepčné materiály súvisiace s rodovou rovnosťou a rovnosťou príležitostí. Do zodpovednosti odboru spadá aj riešenie problematiky prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách.